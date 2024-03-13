託親戚照顧孩1晚竟出事！右手臂「整齊斷裂」...醫揭驚悚原因

▲兒虐施暴者，通常來自親近的人。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

凱凱案引發全台關注，讓兒虐議題再度浮上檯面。大腸直腸肛門外科醫師蔡鎧隆回憶，自己擔任住院醫師時，曾遇過1名嬰兒被送到急診，經檢查發現右前臂尺骨跟橈骨斷裂，「還都斷在正中央…整整齊齊的」，眾人當下直覺不對勁，便偷偷通報警方，後來得知是爸媽分到比較多家產，疑似引起親戚不滿，才拿孩子出氣。

蔡鎧隆在臉書粉專透露，「記得那是一個週間的半夜，操了一天的我呈現半癱瘓狀態守著急診外科，一對年輕夫妻抱著一個小baby，印象中幾個月大吧！？來院主訴是小朋友持續哭鬧不停，但在哭鬧的時候右手不動，而且右手一碰就痛。遇到這樣無法自我表達的小baby評估是最困難的，我們也只能依照陪病者的敘述來做初步的思考」。

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醫師表示，根據初步檢查，相較於身體其他部分，只要一碰到嬰兒的右前臂就會換來淒厲哭聲，於是他便讓孩子先接受X光檢查，「片子照完，我還在等待片子上傳的空檔，就看到放射技術師偷偷地跟我擠眉弄眼，點開片子一看…右前臂的尺骨跟橈骨都斷了，還都斷在正中央…整整齊齊的」。

蔡鎧隆提到，這種骨折發生在小小孩身上，心中警鈴大響，換自己跟護理師偷偷使眼色，「不愧是優秀的資深急診護理師，瞄了一眼我在看的片子、再看我那個擠眉弄眼到像中風的臉色，就偷偷的去聯絡管區了」。醫師說明，類似骨折通常是瞬間極大的應力直接作用在前臂正中央引起，發生在小孩身上，不是意外就可能是兒虐。

警方到場後，現場護理師、社工和醫生一起向家長了解狀況，「言談中得知，他們是個大家族，剛分家產，聽起來這對夫妻是明顯較受長輩喜愛，分得比較多一點…今天晚上，小夫妻有事出門，只能暫時將小孩託給其他同住親戚照顧，回來接到小孩子後就發現這種瘋狂哭鬧的現象」，至於後來的細節便不得而知。

蔡鎧隆感嘆，這起事件過了幾天，急診護理長突然跑來找他，說管區警局發來表揚，感謝醫護人員對於兒虐的警覺性與通報，但自己絲毫感覺不到喜悅，「真的！這是我這輩子最不想接到的表揚」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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