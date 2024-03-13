陪孕妻看婦產科！他一看「天價產檢費」嚇傻：難怪沒人敢生

▲準爸爸看到帳單自嘲「當初應該先結紮」。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

台灣嬰兒出生率逐年下降，人口高齡化與少子化問題日益嚴重，為此政府狂推各項生育補助「催生」，但卻遲遲未見成效。就有一名人夫發文哀號，表示懷孕的老婆近日前往婦產科看診，沒想到荷包竟大噴9800元，讓他傻眼直呼「當初我應該先去結紮！」

該名人夫在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文透露，他日前陪著老婆去看婦產科，才發現原來產檢費用這麼貴，掛號費要價3000元、診療費＋產檢費共要價6800元，一度讓他懷疑自己聽錯報價，直到看見醫院開立的收據他才確信共要收費9800元。

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原PO感慨，老婆只是去產檢問一下醫生懷孕情況，再做個超音波檢查觀察寶寶發育是否正常，前後看診時間花不到1小時，就要噴掉9800元，讓他崩潰嘆，「當初我應該先去結紮才對，養小孩費用這麼恐怖，難怪現在大多不生了。」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「建議去部立，或縣立，市立，都不用這麼貴」、「大家不知道現在掛號費無上限嗎」、「是不是有自費項目？所以我們這裡掛號費150-200算佛心囉」、「你們應該是去沒有健保給付的名醫，才會這麼貴喔」、「那個，你可以去比較大眾的婦產科，不用去精品婦產科。」

另外也有人認為，這個收費標準應該不是一般產檢，「看這種就是沒做功課新手爸爸，這個超音波應該是4D高層次之類清晰」、「莫非是照高層次超音波，細細檢查寶寶有無成長順利無缺陷？檢查項目越精細，價格自然越高」、「9800一定是有做什麼特別且必做的檢查，不會只是一般產檢。」

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