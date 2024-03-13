網購收納架！她開箱驚見「全部歪腰」傻眼　網笑：現代藝術品

▲女網友拆開包裹後，發現收納架全都歪七扭八。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

圖文／CTWANT

網路購物十分便捷又省時，已經是不少現代人的優先選擇，不過，也由於無法看到實體商品的模樣，常常會意外收到「驚喜」。就有一名網友分享，她在網路上訂購了收納架，沒想到一拆開包裹，卻發現架子全都彎曲變形，讓她驚呼「真的滿頭問號」。

該名女網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當她打開包裹時只覺得滿頭問號，吐槽道「我到底訂了什麼東東，我不是訂收納架嗎？怎麼來了一堆歪七扭八的東西」，後來她將收納架裝起來，從照片裡也能看見，除了4根用來支撐、固定的桿子外，幾乎每一層架子都是「歪腰」狀態，畫面十分逗趣。

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對於這樣神奇的商品，不少網友留言道，「以後在這收納架前面拍照都不怕被質疑P圖～因為本來就是歪的」、「你確定這不是小朋友下樓梯」、「重點是……你還組的起來」、「還以為他上了美顏」、「特殊造型，天底下沒第2座，買到賺到」、「說真的，還別有一番特色欸」。

也有一派網友打趣稱，「畢卡索出沒，敬而遠之」、「設計師肯定師承達利」、「現代藝術…至少竿子是直的」、「超現實主義莫內式層架」、「這…您不懂？這是柏拉圖式設計的收納架…國外很搶手的」、「藝術品！50000越盾收」。

原PO也補充說，後來她與賣家溝通了包裹的特殊情況，對方則立即給予補償措施，而這座充滿「設計感」的收納架，她將會繼續收藏在家中。

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