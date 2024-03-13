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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不在籍投票」幫陸開大門？　郭正亮：國民黨要回答技術性問題

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，被質疑是在幫中國大陸人開大門。前立委郭正亮表示，國民黨提這個案子最後一定要回答技術性問題，重點是如何在中國大陸實施這個制度？因為國民黨在大陸也沒有單位，而且到時候開票，行政人員能去嗎？在雙方管轄權都沒有互相承認的情況下，怎麼可能做這種事？建議可從能執行的地方先推，然後可能要有除外條款。

郭正亮11日在節目《大新聞大爆卦》中表示，國民黨提這個案子最後一定要回答技術性問題，以美國為例，他們有海外投票，但那是在大使館投票，如果像台灣沒有駐外單位要怎麼投？因為台灣在很多國家都沒有邦交國，中國大陸就沒有辦事處，那要怎麼投票？

郭正亮說，另一種是將選票寄回來的「通訊投票」方式，中選會會在投票前幾個月提供掛號信封，請海外國人彌封後從海外居住地寄回來，但這也要克服技術問題，大陸接不接受？大陸可以處理這種郵件嗎？

至於民進黨團總召柯建銘表示，根據憲法規定，投票是秘密的、且總統大選必須返國投票；因此，國民黨要推動的海外投票、通訊投票「當然是違憲」，更質疑「中共難道不會下指導棋嗎？」對此，郭正亮痛批，這是在胡說八道，當然沒有違憲，柯建銘根本就認定在中國大陸投票無法秘密。但如果民進黨要辯論這個問題，國民黨就要提出「如何有效秘密投票」，讓選票安全寄回台灣。

郭正亮認為，重點是如何在中國大陸實施這個制度，這個不是簡單的問題，因為國民黨在大陸也沒有單位，而且到時候開票，行政人員能去嗎？「至少要把票桶取回吧！但你怎麼知道可以如期出入境？這個問題在立法院已經吵了十幾年，大部分都是把中國大陸除外，因為技術上很難執行，國民黨要有技巧性思考，不要到時候被人家攻擊這一點。」

「在雙方管轄權都沒有互相承認的情況下，怎麼可能做這種事？」郭正亮指出，國民黨有義務回答技術細節問題，不然就從可以執行的地方先推，只是可能要有除外條款。

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