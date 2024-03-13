「出大事還模糊焦點帶風向」　新竹市教保團體砲轟兒福盟

▲兒福盟董事長林志嘉12日出面道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者陳凱力／新竹報導

北市惡保母姊妺虐待1歲男童致死案震驚全台，人神共憤，新竹市兒童教保福利聯合會理事長周莉柔今天痛批兒童福利聯盟，對於兒福聯盟執行長白麗芳昨日記者會中為社工抱屈、呼籲社會不要將責任落在單一個人身上的發言內容，她表示，凌虐致死案件當然不是社工個人的問題，而是兒福聯盟整個系統都應被檢視矯正，白麗芳明顯想要模糊焦點帶風向，根本毫無反省誠意。



周莉柔指出，今年3月還沒過完，根據政府電子採購網公開資訊，兒童福利聯盟全國標案得標金額已超過5000萬元。這些都是善良老百姓的納稅錢，交給涉嫌掩蓋事實、偽造文書的假道學兒福團體，根本就是請鬼拿藥單。



周莉柔沉痛呼籲政府應比照對待準公幼、私幼的撤照標準，立即終止全國各種標案委託，降低更多幼兒受害的風險。也不排除串連新竹市的幼教老師、家長，一起共同抵制無良的不法團體。

▲兒福盟董事長林志嘉出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲兒福盟陳姓社工移送畫面。（圖／記者張君豪攝）

周莉柔說，兒童福利聯盟發生轉介保母凌虐幼兒致死的重大社會案件後，被翻出去年（2023）曾經找來小燈泡媽媽時代力量黨主席王婉諭、男星修杰楷站台，當時還共同批評準公共幼兒園超收、虐童、品質差，如今卻爆發虐童致死慘劇，令人感到格外諷刺。

她痛批說，兒福聯盟過去多次無端公開批評幼兒園與幼教老師、道貌岸然檢視他人，不僅擔任公標案評委、同時競標各種兒童福利相關服務標案。在兒福聯盟的官網中還能看到大肆批評「我不說你不查」的托育亂象，對於自家保母凌虐幼兒卻涉嫌包庇隱匿，等到家屬爆料才讓事件曝光！

▲周莉柔說，兒童福利聯盟被翻出去年（2023）曾經找來小燈泡媽媽時代力量黨主席王婉諭、男星修杰楷站台，當時還共同批評準公共幼兒園超收、虐童、品質差，如今卻爆發虐童致死慘劇，令人感到格外諷刺。



「另一方面，幼托團體也認為身兼兒盟、靖娟兩大基金會董事長的林志嘉難辭其咎。全國最大的兒福機構常年經辦全國各種標案，竟然坦言連最基本的孩童受傷SOP都沒有建立，靖娟基金會承攬政府5間非營利幼兒園、2間托嬰中心，每天收托670名嬰幼兒。」周莉柔指出，若政府不能重新全面檢討補助款落實狀況與各種行政作業程序，實在難保兒福聯盟沒有潛藏更多幼兒安全的未爆彈。