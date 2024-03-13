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社會 社會焦點 保障人權

引爆蘇丹紅風波！津棧負責人道歉了　稱企業擁10公司「是常態」

▲▼李彥廷 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李彥廷 (左)今發出聲明致歉。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市津棧公司被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機。地檢署和衛生局發現津棧在同個地址登記了多間公司，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷，法院裁定以80萬元交保，未料李彥廷交保後卻傳出一度神隱，檢警12日中午緊急逮人，但李卻反控違法逮捕而獲釋。今李彥廷在重開羈押庭前發表聲明道歉，強調公司一向秉持無毒、無農藥、無有害物質檢出之原則，均有相關送檢報告可稽。

李彥廷對於蘇丹紅事件相關事實澄清聲明：

本企業集團確為家族企業，媒體報導所謂之十家公司，本為一般企業經營常有之關係企業常態，各大企業更是如此。因此本企業不同公司各有相異之營業內容，而分為貿易（津棧，杰展，佳廣，廣元，釜山），加工製造（海順），電商銷售（初衣食伍）等，在商業上各司其職，某些媒體所稱之設有多家公司或是不同公司設在同一地址即質疑有不法意圖，恐為對法規和商業常態之誤會。

我們一向秉持無毒、無農藥、無有害物質檢出之原則，跋山涉水在各地尋找好的原物料，而為了防止產品出問題，在生產銷售過程，我們均持續送給各合格的檢驗公司進行檢驗，此均有相關送檢報告可稽。

另有報導提及之鼎記貿易為我們之下游廠商，與本公司並無關聯。再者，本公司與保欣集團完全無關，部分媒體誤認為我們與保欣為同一集團，並非事實。

亦有媒體提及本公司賣給小磨坊之產品驗出蘇丹紅後退貨再轉賣，亦非事實，該問題產品本公司回收後即擺置倉庫分批丟棄，目前倉庫上有部分未丟棄完畢之產品可為證明，就此事實，本公司會向檢調說明流向，以解社會疑慮。而自蘇丹紅事件調查開始，本公司完全配合衛生檢調之調查並清楚交代產品流向。亦於2024/3/1起知道可能含蘇丹紅之產品狀況後，便告知下游廠商即停止相關產品之販售並協助回收。

關於部分從中國進口之商品經由香港進口之緣由，係因廠商為了考量地緣政治風險，降低高風險的營運方式，故而以三角貿易模式降低風險，才採取從香港進口方式，並非媒體報導之為了規避入境檢查，此部分報導亦與事實不符。

另特別說明，ppm 是 part(s) per million (百萬分之一) 的縮寫，ppb 是 part(s) per billion (十億分之一) 的縮寫，本公司少數批號產品被檢出有蘇丹紅含量僅為極微量的4-8/ppb，到目前我們仍不知道確切是如何感染到此物質的。但舉例來說，有如於十億公斤的辣椒粉中加入僅僅4-8公斤的蘇丹紅，實際上毫無增色之效果，依生活經驗法則及實際情理完全沒有添加的必要，何必自找麻煩呢！而事實上本公司也沒有進行此成分之任何添加。再根據2017年的文獻 (Adulteration with Sudan Dye Has Triggered Several Spice Recalls )，印度食品添加標準蘇丹紅為100-200 ppm，而非ppb。歐盟的檢驗標準亦是以ppm為單位。美國FDA的認定上，由於擔心包裝污染可能會出現違禁染料，食品實驗室隨後將 HPLC/MS/MS 方法測定的違禁染料的作用水準設定為 1 ppm。如果含量超過 1 ppm，檢測到食品中的染料表示故意使用染料來為食品著色。所以ppm與ppb為絕對不同的標準，實際直如天壤之別。而蘇丹四號常因位置異構體(positional isomer)的干擾使產生陽性反應的紊亂。不避言，產地出貨為有色塑料袋，我們都使用原型白色編織袋，因此我們不能排除有非人為的二次污染之可能性，這亦有多國文獻可供證明。往後，本公司更將致力於改善包裝製程。

對於此次事件造成大眾社會不安，本公司於此致上深深的歉意，並盼以上事實的澄清，有助於檢調、衛生機關對於整件問題的釐清。

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