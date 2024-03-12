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社會 社會焦點 保障人權

快訊／津棧負責人交保後神隱遭拘提　律師聲請提審獲當庭釋放

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

捲入蘇丹紅食安風暴的高雄市津棧、佳廣等貿易商被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，地檢署和衛生局發現津棧在同個地址登記了多間公司，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷，法院裁定以80萬元交保後卻神隱，檢方今日開出拘票在李的前妻家抓到李彥廷，但李的律師林石猛認為有違法拘提、非法逮捕的行為向法院遞狀聲請提審，高雄地院審理結果，裁定當庭釋放。

▲▼李彥廷 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲津棧負責人李彥廷（左）遭拘提，提審後當庭釋放。（圖／記者陳宏瑞攝）

蘇丹紅風波發生，高雄地檢署、調查局與衛生局1日聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近兩個地址，總共一個地址是6家公司、另外一個地址是3家公司、海順與淞鋒則是另址設廠，以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚，是否藉此撇清關係、脫產或有其他企圖，檢方將進一步釐清。

▲▼李彥廷 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李彥廷（左）一臉疲憊走出法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押，高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服提出抗告，高分院已裁定撤銷交保，發回更裁。。

李彥廷交保後，檢察官再傳喚他到案說明，卻發現李彥廷手機關機，完全聯絡不上，人已經神隱，開出拘票準備強制拘提他到案，三民二分局今日中午在李彥廷前妻吳克明家樓下發現李的行蹤，李當時正準備開車離開，警員當場將他拘提到案，帶回警局，並交由市調處人員接手進行後續偵查。

不過，李彥廷的委任律師林石猛認為，李彥廷在被逮捕時，警方只出示手機內的拘票相片，並不符合刑事訴訟法必須出示拘票正本的規定，而且李彥廷今日上午一直與他保持聯繫，為何檢察官在沒有書面通知的情況下，就認為李有逃亡之虞而發出拘票，也有違法拘提之嫌，因此向法院直接聲請提審，李彥廷也由市調處被帶往高雄地院開庭，高雄地院法官審理後認定警方違法逮捕，裁定當庭釋放。

至於李彥廷的聲押庭，法官也已裁定將在明（13）日上午10時召開。

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