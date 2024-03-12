兒福盟擁45億「細項帳目曝」！薪資費用1.9億　眾人傻：定存就1億

▲兒盟今針對虐童案出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）由於家庭功能不彰，經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭保母虐死，引發社會譁然。對此，不少人也將矛頭指向兒福聯盟，質疑兒福資產高達45億元，但對保母的評估與審查不慎，而如今兒福聯盟的資產細項帳目曝光，再度掀起熱議。

根據兒福聯盟公開資訊顯示，截至2022年，兒福聯盟總資產就有高達45.9億之多，光是每年定存就有1億元，其中薪資費用為1.9億，而流動資產達到28億4685萬元。另外還有網友翻出，過去兒盟曾花3.7億買下內湖瑞光路的辦公室，如今發生虐童致死悲劇，讓不少人質疑，是否拿了錢卻沒做事情。

▲兒盟資產高達45.9億元。（圖／翻自兒福聯盟官網，點圖可放大，下同）

對此，兒盟董事長林志嘉、兒盟執行長白麗芳說明，該資料是4年前的事情，現在支出都已經達到8、9成，與111年資料完全不同，「現在支出都已大於收入了」。至於買辦公室是因辦公室需要有服務單位跟員工的位置，雖擴展經費較多，但並非只占所有收入的4、5成。

不過，此說發法仍被不少網友質疑，認為「這意思是2年多花了40億嗎？真的是太哇靠了～」、「即使用年薪200萬，都可以請2250個社工師工作一年，不要推託人力物力不足」、「糟蹋台灣人的善良，把善款跟騙補助當獨門生意的肥貓聯盟，還不用繳稅，出事推得一乾二淨。」、「真有錢欸！拿捐款拿好爽？」