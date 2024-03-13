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社會 社會焦點 保障人權

1歲童受虐死非主動出養？　社會局揭「原保母不能繼續照顧」原因

文／中央社

民進黨新北市議員卓冠廷12日針對1歲男童遭保母虐死案，提出家屬主動提要出養等3點質疑；社會局回應男童母親在孕期中就有向社會局與兒福聯盟聯繫，產子後簽下出養合約。

▲▼兒盟董事長林志嘉出面道歉！（圖／記者楊惠琪攝）

▲兒福聯盟針對虐童案鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

卓冠廷12日透過臉書及直播對男童遭保母虐死案提出質疑，他表示，有幫助過家屬的友人看不下去，向他說家屬不是像社會局所說，主動要出養男童。

他表示，根據家屬友人表示，阿嬤請得起私人保母，只是一人負擔辛苦，希望能夠有補助才向社福中心求助。以及阿嬤花了1年透過法院取得監護權，出養不是他們主動，是有社工找家屬提出有人可以收養，家屬其實不清楚出收養的程序跟內容，沒想到最後演變為男童被帶去給劉姓保母照顧。

因此，他對社會局的說法質疑有3點出入，分別是家屬無力照顧男童、家屬主動提出要出養、兒盟是家屬自己選的，這與家屬友人的說法出入太多，彷彿急著撇清責任。

社會局回應表示，男童母親在孕期中就有向社會局與兒福聯盟聯繫諮詢，並在產子後與兒福聯盟簽下出養合約，男童也已經進入兒福聯盟照顧體系。但事後母親失聯，導致兒福聯盟出養程序無法繼續，兒盟才連繫新北社福中心與祖母，並將男童接回。

在男童接回後的服務過程中，新北社工有與祖母討論男童的照顧及權益問題，所以在祖母同意取得監護權後，由新北社工陪同祖母向法院聲請改定監護。而祖母因為有扶養困難，社福中心協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元的扶助金，以及奶粉、尿布等資源，協助男童受完整照顧。

社會局表示，因為祖母實在無力照顧，才在取得監護權後由社福中心社工陪同前往兒福聯盟完成出養簽約，而男童家庭無力照顧的陳述，在法院監護權裁定書中皆有提到。

社會局強調，出養程序完全尊重家屬意願，即便已經簽署出養合約，家屬也可以隨時終止出養程序。至於原照顧保母為何不能繼續照顧，是因進到出養程序後，就會由出養媒合機關配合的保母以及社工進行服務，所以無法由原保母繼續照顧。

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