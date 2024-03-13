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路透：中國官方主辦論壇　李強不擬與外企CEO會面

▲▼2022年10月中共二十大後公布的新一屆中央政治局常委名單，排名緊接在習近平之後的李強，首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

▲李強。（圖／路透）

文／中央社

路透社報導，3名知情人士透露，中國國務院總理李強不打算在3月下旬在北京舉行、由中方主辦的「中國發展高層論壇」上與外國與會者會面。報導指出，在市場情緒惡化之際，這一安排恐將引發人們對中國政府承諾吸引外資的擔憂。

報導指出，自2000年以來，「中國發展高層論壇」每年在北京釣魚台國賓館舉行，傳統上是全球企業執行長與中國決策者面對面溝通的重要機會。像是蘋果執行長庫克（Tim Cook）和美國避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio），都是論壇常客。

而這場論壇中最重要的環節之一，就是中國國務院總理與企業代表們的會議。但報導指出，雖然李強仍計劃參加3月24至25日的論壇活動，他卻不會如往例般會見外國與會者。

不過知情人士也提到，這場論壇的計劃仍在敲定中，或許可能有變動。

「中國發展高層論壇」的主辦單位和中國國務院新聞辦公室，目前尚未對路透社的查證作出回應。

在此之前，中國官方出乎意料地宣布，取消持續舉行30年的全國「兩會」後總理記者會，而這是中國經濟和政策的日程中，最受關注的公開活動之一。一些觀察人士認為，此舉是中國日益著重內部事務，以及中央加強集權控制的跡象。

根據中國外交部2023年3月公布訊息，李強當月接任總理後不久，便在北京會見出席「中國發展高層論壇」的外國與會者並座談，且時任中國外交部長秦剛也一同參加會見。李強當時承諾，無論國際形勢如何變化，中國將堅定不移擴大對外開放，且「開放的大門會越來越大」。

此後，李強在去年和今年多次與外國商界領袖出席的活動中，屢屢重申中國對外開放的訊息。最近一次是在今年1月的瑞士達沃斯論壇，他當時與14家跨國企業的執行長共進午餐，並作出相同宣示。

儘管如此，中國官方數據顯示，今年1月中國實際使用外資（FDI）金額較去年同期下滑11.7%，僅有人民幣1127.1億元（約新台幣4932億元）。

根據報導，外企一直努力希望中國領導人，能就外企關心的事項作出更多公開回應，包括範圍更廣泛的「反間諜法」、對咨詢和盡職調查機構的突擊檢查、出境禁令等。但繼總理記者會被取消後，外企和中國總理的溝通機會若再被取消，外企對投資中國的信心恐將再受打擊。

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