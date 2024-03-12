「3億投資7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…檢調19路搜索21人

▲藝人温貞菱曾穿著緊身韻律服，為地心引力公司的手遊商品拍攝廣告。（資料照／少年猛將傳提供）

記者劉昌松／台北報導

曾找溫貞菱代言手機遊戲的上櫃公司地心引力(3629)，在2018年間未依內控機制估價，就決定購買7款手機遊戲，結果造成公司損失約3.1億元，另外多名公司高層主管，又趁著公司決議私募的重大利多訊息公告前，找親友一起偷跑買股獲利2千多萬元，台北地檢署12日依違反《證交法》等罪嫌，兵分19路搜索並約談陳姓董事長等21人到案。

地心引力公司前身是生產觸控面板上游材料的卓韋光電公司，2008年登錄興櫃，2017年更名為地心引力公司，投入文化創意產業，並在2020年變更文創產業掛牌，引進的手遊包括找鄭人碩、溫貞菱代言的「少年猛將傳」，以及號稱HBO授權的「權力的遊戲：凜冬將至M」等遊戲。

檢調獲報，陳姓董事長和陳姓財務長等人，涉嫌在2018年間，未依內控機制先行鑑價，僅憑1家顧問公司的報告，就決定以1千萬美元(約台幣3.1億元)，引進7款遊戲，結果只有5款成功上市，但業績表現不如預期，等於投資的錢等於打水漂，公司受損嚴重。

另外，地心引力在2019年9月12日發布重大訊息，將以參考價24.6元私募普通股1600萬股，應募人包括法人董事東南亞投顧公司、劍遊科技等內部人與特定對象，屬於重大利多。但地心引力葉姓稽核主管等人，搶在重訊前買股，等重訊發酵後逐一脫手，18人共獲利2000多萬元。

檢察官顏伯融指揮調查局台北市調處蒐證告一段落後，12日針對公司與相關人住居所等19處展開搜索，預計帶回陳姓董事長、陳姓財務長、葉姓稽核主管在內21名涉案被告進行偵訊，全案分別朝《證券交易法》特別背信、內線交易等罪嫌方向偵辦。