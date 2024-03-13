綠控藍「詐領民主基金會補助」　經營推特賀當選也申請

▲民進黨質疑國民黨詐領民主基金會補助。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢今（13）日舉行「踢爆！國民黨詐領民主基金會補助！」記者會，細數國民黨近兩年來領基金會補助細項，其中還申請已停用英文網頁領基金會補助，實際上，民主基金會長期以來都有提供政黨補助，而國民黨也有自己的政黨代表董事，但國民黨卻又質疑民主基金會其公正性與獨立性，令人匪夷所思。

吳崢表示，民主基金會的政黨補助要點非常明確，要使用在外交、民主推廣、人權深化上，但國民黨做民意調查、架網站，這樣政黨內部行政庶務費都申請補助款，連經營Twitter也申請經費新台幣21萬3千元，發布的內容包括「恭喜王鴻薇當選」、「藍白合六點聲明」，這百分之百是選舉內容，國民黨才是真的拿補助款幫自己做選舉宣傳。

吳崢指出，2021年110年度國民黨用「英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」申請72萬元補助，但國民黨的英文網站最後一篇更新是2020年7月31號，還特別發了一個珍重再見的文章，該網站已經快4年沒有更新，請問國民黨2020年網站就停止運作，2021年還用網頁更新為由申請補助，請問沒有申請不實詐領問題？國民黨要不要把結案報告拿出來向社會大眾交代？

王義川表示，檢視國民黨所申請的案子，其中有「經營Twitter」，試問申請的經費是否有介紹國民黨或候選人？還有「民主發展、政黨政治與公共政策系列民意調查」，請問申請的經費是否用來做為黨內民調所用？國民黨應提出結案報告公告周知，因此，呼籲立法院長韓國瑜若當選該基金會董事長，可將所有結案報告公開上網，看看立委徐巧芯、王鴻薇是否有參加國民黨所申請補助的活動。

王義川再說明，從2020到2023年間，國民黨向民主基金會申請超過514萬元用於出訪中國相關費用，請國民黨公布這些申請費用是否有用於副主席夏立言出訪？此外，國民黨申請「中國國民黨民深耕青年培力計畫」補助108萬，也應說明此計畫。