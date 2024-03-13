新北女議員「跑攤遭牙醫親吻」　提告性騷擾

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨新北市議員張嘉玲12日指控，日前跑行程時遭到一名男牙醫拉手親吻，兩度要求道歉，卻遭反嗆「妳很假」、「把我送法院啊」，這才決定硬起來提告性騷擾。不過，事後牙醫已經道歉，他的妻子也表示，丈夫酒醒之後也很懊悔，真的感到非常抱歉。

▲張嘉玲表明將對該名牙醫提告性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲）

張嘉玲12日舉行記者會並指控，9日前往新莊跑行程，席間突然有人要求合照，接著一名男子跑到她的左手邊拍照，把她的手拉過去親一下，當時發現不對勁就趕快把手收回來，同時出聲制止，沒想到對方竟然大聲說「張嘉玲妳很假」，似乎是在暗指她不給親是假裝的。

張嘉玲氣憤表示，她兩度要求該名男子道歉，卻又遭嗆聲「把我送法院啊」，甚至意圖衝撞，這才決定硬起來，對該名男子提告性騷擾，一切將依照法律程序去處理。

據了解，受到指控的男子是一名牙醫，事後他透過媒體向張嘉玲道歉，坦言是酒醉誤事。牙醫的妻子也表示，丈夫酒醒之後感到非常懊悔，同為女性，她可以理解張嘉玲的不適，希望議員能夠接受道歉。

張嘉玲12日深夜在臉書發文感謝親友們的關心，只是她的心情還沒完全平復，畢竟不是第一次遇到這樣的事情，「累積被性騷擾不計其數的不舒服回憶，確實不好受，但我會繼續堅強、勇敢，為了許多無法發聲的人。」

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