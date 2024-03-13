凱凱無辜喪命！社工回傳照片藏4大疑點　驚見「大人雙手狠抓」

▲去年9月凱凱明顯白白胖胖、頭髮濃密，未料僅送往劉姓保母家中不到1個月，其頭髮右半部就已明顯缺角。（圖／當事人提供／繪圖組）

圖文／CTWANT

北市1歲男童凱凱驚傳遭兒福聯盟所認證之劉姓保母虐死，原本照顧凱凱的保母親友也站出來質疑社工訪查根本沒有做到位，更公布相關對話紀錄，指出社工先前回報凱凱掉了4顆牙，是因「磨牙脫落」所致，讓凱凱親友根本無法接受，並統整出四大疑點質疑社工「真的有去訪查嗎？」

凱凱的親友指出，去年8月31日凱凱被送往兒福時，社工於9月3日拍下數張凱凱在辦公室玩耍的照片給外婆看，照片中的凱凱白白胖胖、頭髮濃密、笑得相當開心，並無明顯異狀，而在送往兒福前所做的體檢也都相當正常，連感冒次數都相當少，僅有一點過敏，有些流鼻水跡象。

▲去年10月，凱凱疑似被大人強迫抓手拍照（紅圈處），且左邊眼窩瘀青、身形消瘦。（圖／當事人提供／繪圖組）

時隔近一個月後，外婆再收到社工回報的照片時，內容竟明顯重複，而從補傳來的新照片中查看，卻發現凱凱右邊頭髮明顯禿了一塊，隨後還直接被帶去「理髮」，只剩下中間頭髮，看不出任何異狀，這突然的理髮安排也讓曾照顧凱凱的周姓保母等人開始起疑心。

去年10月，外婆收到凱凱的照片時發現他頭部有大片瘀青，社工回報表示，是保母帶去公園玩，凱凱玩得太開心，保母來不及阻擋才會撞到，而隨後所傳來的照片也可以發現凱凱身形明顯消瘦，社工則回應表示，是因為天氣變化，凱凱過敏不舒服、食慾不佳所導致；再進一步細看更可以發現，照片裡的凱凱不僅身形消瘦，就連左邊眼窩下方都有明顯瘀青，一旁還有「一雙大人的手」緊緊拉住凱凱，似乎是強迫凱凱不可以離開，必須按要求拍攝樣板照。

時間來到11月，整整一個月家屬都沒有凱凱的任何消息，直到12月9日社工再傳來凱凱在公園玩搖搖馬的照片，明明距離其「在公園玩撞到，才會導致頭部瘀青」已事隔近2個月，但照片中的凱凱額頭還是有明顯腫塊和瘀青，而這些跡象卻始終都沒有得到合理的解釋。

▲去年10月24日，保母稱凱凱頭部大片瘀青為公園玩耍不慎撞到，但是隔2個月，其頭部卻仍有明顯腫塊。（圖／當事人提供／繪圖組）

過程中，社工也曾傳訊向凱凱外婆表示，凱凱的4個牙齒脫落後在第一時間被送往牙科就診，掉牙原因竟是因為凱凱「頻繁轉換照顧者和環境，導致磨牙太過用力，造成後排牙齒有脫落情形」。

而等到凱凱外婆與周姓保母等親友再接到消息時，竟是凱凱不幸過世的消息，一群人焦急衝到醫院時，原本白白胖胖的凱凱全身上下竟沒有一處好肉，而將凱凱送往醫院的劉姓保母卻對凱凱的死因避重就輕，辯稱凱凱是因為「溢奶」才會導致呼吸道堵塞窒息，讓凱凱的親友們完全無法接受，而從凱凱4個月大一路照顧至今的周姓保母更是相當崩潰，不斷責怪自己為何不符合相關條件，以致無法成為凱凱的出養家庭，斷送了一條無辜的小生命。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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