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不會游泳！15歲比基尼少女被抓進海裡性侵　男強吻摀嘴洩慾

▲▼ 海邊,泳裝,比基尼,玩水,玩球。（圖／CFP）

▲15歲少女不會游泳，被男子強抓進海中性侵得逞。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國伯恩茅斯海邊一名15歲比基尼少女不會游泳，但卻被20歲男子拉進踩不到底的海水之中，不甩她的反抗，強吻頸部、摀住嘴巴，性侵約1分鐘，直到有人靠近才停手。這起事件發生在2021年7月18日，案件正在審理當中，但被告否認所有性侵指控，宣稱一切都是少女主動。

天空新聞、BBC報導，15歲少女當時與朋友們在海邊水中玩球，當朋友們都回到海灘上時，少女遇上把球撿走的被告男子馬里諾艾卡（Gabriel Marinoaica）。馬里諾艾卡詢問少女的姓名與年齡之後，也向她自我介紹，但馬里諾艾卡突然拉起少女的手臂，把她拉進海中。

受害少女當時雙腳已經踩不到底，但她不會游泳，且對方不斷到處摸她的身體，她感到非常不舒服，直說「放開我」。但馬里諾艾卡卻把她拉到更遠的地方，即便她明確告知不要發生性行為，但他仍強吻她的頸部、摀住嘴巴，性侵約1分鐘，直到有人靠近才停手。

少女事後告知家人此事，決定報警處理。時隔11個月，馬里諾艾卡遭逮捕，且在少女比基尼上發現的精液，與馬里諾艾卡DNA相符。馬里諾艾卡面臨性侵、性騷擾多項指控，但他全數否認，宣稱是少女主動與他發生性行為。目前此案仍在審理中。

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