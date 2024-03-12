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出院3天前完成評估　桃園16家醫院提供出院準備銜接長照服務

▲桃園16家醫院提供出院準備銜接長照服務

▲桃園16家醫院提供出院準備銜接長照服務。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

住在桃園的王小姐81歲的父親；因為跌倒骨折開刀住院，行動受限無法下床，經多日住院治療後終於可以出院。然，面對出院後接踵而來的照顧壓力時，王小姐不免擔心了起來。幸好醫院的出院準備服務團隊於出院前協助申請長照服務，出院返家後得以快速地獲得包括洗澡、換尿布等長照服務，讓王小姐在工作之餘，降低照顧壓力。

桃園市政府衛生局12日表示，關懷住院民眾出院返家的照顧問題，桃園市計有16家醫院提供出院準備銜接長照服務，提供住院病人於出院3天前完成長照評估，讓出院後的民眾可以即時接受長照服務。家中如有身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上失能原住民或65歲以上失能長者出院返家，經申請長照服務核定後，可依需求提供交通接送、居家照顧、專業服務輔具及居家環境無障礙環境改善、餐飲服務及照顧者喘息服務。

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衛生局統計，112年經由申請出院準備銜接長照服務的民眾，已有超過8成於出院後7日內銜接長照服務，讓民眾能即時獲得所需的服務。申請程序很簡單，只要於住院期間向醫院出院準備小組提出長照服務申請，由醫院於出院前進行長照服務等級評估，並與照顧管理專員、A個管師共同討論，依失能狀況擬定出院後長照服務計畫，提供適切的服務轉介，縮短出院後等待長照服務申請時間，提升返家照顧的便利性。

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