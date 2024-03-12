不要命要點閱率！　陸博主「玩心跳」爬橋頂雙腳懸空拍照

▲ 大陸博主不要命，爬重慶朝天門長江大橋頂部拍照 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名博主為了點閱率，玩命演出，在社交平台發佈影片稱「我爬上了朝天門大橋，玩的就是心跳。」遭到大量網友檢舉太危險，目前重慶警方介入調查，相關影片無法在大陸社交平台看見。

綜合陸媒報導，該名博主穿著貼身運動衣，自行穿越重慶朝天門長江大橋拱架，從橋面一路往頂樓攀爬，全程沒有任何保護設備或措施。

該博主避開白天被人發現，特地挑晚上進行危險遊戲，視線讓人堪憂。隨後發布影片顯示，博主坐在拱架上拍照，刻意炫耀腳下懸空，只可清楚看見往來通行的車輛。

▲ 玩命演出只為了點閱率 。（圖／翻攝 紅星新聞）

另一張照片更加觸目驚心，該名博主站在大橋拱架上，呈現一個大字型，用無人機拍下所有驚險畫面，這些影片馬上成為觸法證據，不少網友立刻投訴，讓爲這樣行為太誇張又危險。

朝天門長江大橋是十分重要的交通樞紐，每天都有大量的車輛和行人通過，如果被發現橋上有人拍攝，很可能會影響駕駛視線，導致交通事故的發生。

重慶市公安局南岸區分局彈子石派出所已經介入處理。目前在網路上搜尋朝天門、攀爬等關鍵字，已經無法搜尋該博主相關影片。

公開資料顯示，重慶朝天門長江大橋西連江北區五里店，東接南岸區彈子石，線路全長1741米、主跨長552米，系鋼桁架結構拱橋，是重慶十分知名的城市地標之一，也是世界第一大跨徑拱橋。

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