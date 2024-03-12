防止「台海有事」撤離移工　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口

▲ 菲律賓空軍和美國印太司令部參加美菲聯合演習。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日媒《共同社》9日報導指出，美國不斷加強與菲律賓的防務合作，除了頻繁舉行聯合演習、進駐菲多處軍事基地外，美軍近期預計在菲律賓最北部的巴坦群島新建港口。目的是在「台海有事」時為從台灣撤離的菲律賓勞工提供收容服務。

根據《共同社》消息指出，菲律賓巴坦群島省省長卡伊科接受採訪時透露，美國陸軍將於4月下旬抵達該省，進一步討論在當地建造港口設施的事宜。相關計劃是與菲律賓軍方協調制訂，目的是在「台海有事」時為從台灣撤離的菲律賓勞工提供收容服務。

美國與菲律賓不是第一次討論在巴坦群島修建港口。美媒《路透社》2023年8月也曾透露，菲律賓與美國討論在巴坦群島新建港口的相關事宜，當時的理由不是針對「台海有事」，而是要求美國提供在當地興建「替代港口」資金，以利於雨季海況不佳時，從商船上卸下來自馬尼拉的貨物。

陸官媒《環球時報》報導也指出，巴坦群島位於菲律賓最北部，是菲律賓最小的省，距離台灣不到200公里。當地的基礎設施並不完善，除了簡陋的民用港口外，只有一條約1300米的跑道，僅能容納C-130運輸機起降。

《環時》引述台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，如果未來台海發生衝突，美軍不需要在台灣進行補給，可以直接在巴坦群島補給，「甚至將這裡變成美軍介入台海戰事的前進基地」。

美國蘭德公司認為，台灣海峽周邊500海里範圍內陸地很少，能作為美軍介入「第一島鏈」以西事務的戰略支點就更有限，而巴坦群島就有充當美軍跳板的潛質。

2023年4月舉行的美菲「肩並肩」聯合演習中，美軍出動「海馬斯」火箭炮在巴坦群島進行演練。考慮到「海馬斯」系統配備有射程300公里的「陸軍戰術導彈」，美軍顯然有意在戰時利用遠程火力封鎖巴士海峽。

▲ 解放軍空軍戰機曾穿越巴士海峽與宮古海峽，該被美國視為重要軍事海空戰略區域。（圖／翻攝自解放軍網站）

根據資料顯示，台灣本島與菲律賓巴坦群島之間的巴士海峽，被外劇視為解放軍進出太平洋的關鍵水道，也是連接西太平洋和南海之間的航道「咽喉點」，美方想在此地興建港口，可能卡住解放軍從巴士海峽前往台灣的通道。

《環球時報》訪問軍事專家認為，美軍在巴坦群島尋找立足點，包括兩個意圖。首先是企圖切斷解放軍海空軍進出太平洋的重要通道。根據美軍統計，宮古海峽和巴士海峽是解放軍從中國近海進入西太平洋的南北兩大主要通道。

再者是，日本自衛隊和駐沖繩美軍對於經過宮古海峽的中國海空軍艦艇和軍機進行了嚴密監視，日本還在宮古島、與那國島等多地部署了防空導彈和反艦導彈，理論上具備封鎖宮古海峽的能力。

專家指出，巴坦群島緊鄰巴士海峽的地理位置，讓美軍獲得了切斷這條重要通道的發力點，未來部署無人機，或遠程導彈，都可以極大提升美軍在該方向的監視和封鎖能力。