獨／保母演技好到可領獎！嫌兒福的沒利潤　帶3童就只虐待凱凱



▲虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

台北地檢署偵辦文山區劉姓保母虐死1歲男童凱凱命案，發現劉姓保母姊妹檔在當地托嬰圈評價並不差，警方去年12月經醫院通報發現凱凱遭虐身亡後展開追查，發現劉姓姊妹保母同時間受托育3名男女幼兒，除了凱凱被打到全身關節腫脹、頭顱變形及長期罰站引發敗血症休克死亡外，其餘兩名受托的同齡男女幼兒健康狀況頗佳，且其中一人與劉姓保母感情甚篤，但因劉姓姊妹涉嫌聯手凌虐凱凱致死屬實，社會局已緊急安排其他托嬰機構緊急安置其他2名男女幼童，其中一名幼童對突然離開保母還感到不捨、當場嚎啕大哭。

警方當時在醫院通報後發現這起保母狠心虐殺幼童命案，立刻報請台北地檢署檢察官指揮，並緊急拘提姐姐劉姓保母到案，劉女到案後否認虐待凱凱，但警方在她們文山區照顧幼兒住處發現愛的小手、椅子、嬰兒床邊的布條、及水桶等用來虐待凱凱的涉案證物。

知情者透露：照顧幼兒須在情感上和食慾上滿足小朋友，當劉姓保母讓幼兒少吃、甚到餵餿水，幼兒必然無法入睡、徹夜哭鬧，保母為了控制幼兒就以體罰方式讓他罰站、掌摑毆打、甚至拿椅子敲頭，凱凱身亡後進行司法相驗時，全身關節多處腫脹、且頭顱、臀部骨盆變形，身上大面積新舊傷勢殷殷可鑑「只要稍微有帶過嬰幼兒的家長、任誰撇一眼都會知道凱凱被虐待」，兒福聯盟社工強調從去年9月到11月多次查訪都沒發現異狀，顯然不足採信。

而且劉姓保母到案後，一開始堅稱是凱凱嗆奶造成送醫不治，當場被承辦警吐槽「嗆奶會嗆到關節和頭顱變形？」劉姓保母面不改色，繼續瞎掰凱凱可能跌倒受傷、或是自己亂撿東西吃引發疾病，從頭到尾就是不承認自己有虐待傷害小男童事實。知情警透露「保母姊妹的演技真的很到位、到案從不承認自己有虐童致死犯行，兩人冷靜瞎掰各種凱凱受傷情境，他們演技是可以去領獎那種」。

但所幸警方經過查扣凱凱托嬰現場的相關用來毆打凌虐小男嬰的相關工具，及姊妹用來連絡對話手機，掌握劉姓保母妹妹在命案發生後，要兩人共同編織凱凱自己摔傷喪命的謊言，並認為受兒福聯盟所托，照顧凱凱並無利潤，兩姊妹在命案發生前就商量要如何教訓他「別讓他太好過」。

但離奇的是，劉姓保母也照顧另外兩名托嬰男女幼兒，兩人健康狀況良好，肇因父母經常來探視，且與保母相熟，兩人擺明看中凱凱父母因故無法探視「沒有大人可依靠」才會冷血變態虐童，社工訪查不時，導致凱凱長期遭虐待無法第一時間被發現顯有疏失，北市警方12日在北檢檢察官指揮下一併約談社工到案說明。

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