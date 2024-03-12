鷹揚八卦來了！春天灰面鵟鷹壯觀過境　影像曝光

記者唐詠絮／彰化報導

每年春分正值灰面鵟鷹過境彰化八卦山脈，去年創下3萬多隻過境的盛況，一年一度生態盛會「2024鷹揚八卦賞鷹活動」即將在周末登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處(簡稱參山處)、彰化縣政府在八卦山脈生態遊客中心12日為活動宣傳暖身。

▲每年春分前後在八卦山脈可看到大量灰面鵟鷹過境。（圖／參山處提供，吳志典老師拍攝）

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▲每年春分前後在八卦山脈可看到大量灰面鵟鷹過境。（圖／參山處提供，吳志典老師拍攝）

早期，生態保育觀念尚未普及，每年有成千上萬的灰面鵟鷹於遷徙路途被捕獵，有「南路鷹，一萬死九千」的俗語，如今在縣府、參管處、鳥類學會、及學校等等單位，讓大透過賞鷹活動，宣傳自然生態保育，如今已漸漸看到成效。今年參山處和彰化縣政府邀請各界到八卦山賞鷹，注入生態觀光概念，透過「生態共學嘉年華」活動，以生動而活潑的方式，帶領大小朋友一起認識灰面鵟鷹的生態環境及保育議題。

參山處副處長湯維堯說，灰面鵟鷹是台灣春秋兩季猛禽遷徙的要角之一，每年春季在三月至四月間則會沿往年的路線往北遷徙過境，每年九月份開始由繁殖地開始南遷過冬，豐富而多樣性的生態環境，成為觀察灰面鵟鷹一個重要指標。

副縣長林田富表示，「鷹揚八卦」的活動今年已邁入第31年，目前已成為一個重要環境生態的議題，從原本觀測在2015年約1萬多隻，到去年達到近3萬多隻，顯見大家守護八卦山生態有成。3月16、17日將在彰化縣芬園鄉文德國小舉辦南路鷹市集及相關生態保育推廣活動，歡迎大家來參加。

參山處將在3月23日至4月7日於八卦山生態遊客中心辦理「生態特展」及「生態共學嘉年華」活動，透過趣味的遊戲方式讓大家了解灰面鵟鷹的生態習性與遷徙路線。另外還有限量的灰面鵟鷹文具盒DIY體驗活動及100元折價券等，歡迎各界一起來同樂。