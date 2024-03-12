嫌選舉宣傳車太吵　彰化男對空射BB彈嚇壞女司機...判決出爐

▲彰化二水鄉民受不了宣傳車噪音發射BB彈。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

去年總統立委大選期間，彰化二水鄉1名中年謝姓鄉民，被宣傳車噪音轟炸到受不了，多次拿出空氣槍對空射擊BB彈，導致宣傳車女駕駛嚇得報警，警詢後依反覆實施恐嚇危害安全罪嫌移送遭到聲押；彰化地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，判處應執行拘役60日，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，謝男因不滿鄭女所駕駛的宣傳車聲量過大，擾亂到他的生活，於2023年12月12日15時許，在他住處前巷口，趁鄭女駕駛宣傳車經過時，持BB彈空氣槍（無證據證明有殺傷力）對空鳴槍、接著又分別於12月24日上午11時許及17時許，趁宣傳車經過時，再度持空氣槍朝鄭燕玲比劃，致鄭女心生畏懼而加速駛離報警。

▲彰化二水鄉民受不了宣傳車噪音發射BB彈。

法官調查，謝男曾在北部從事製造業，有恐慌、強迫及壓力症候群等等病史，僅因不滿選舉宣傳車聲量過大，持空氣槍對空鳴槍、導致被害人心生畏懼，犯後坦承犯行，也已與被害人達成和解。

法官依犯恐嚇危害安全罪，判處謝男應執行拘役60日，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於本案判決確定之日起6個月內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機關或團體，提供60小時義務勞務。

▲彰化二水鄉民受不了宣傳車噪音發射BB彈。