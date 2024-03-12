彰化遭撞姊妹持續進步！妹胸管拔除狀況穩定　姊脊隨功能改善

▲彰化秀傳醫院評估遭撞小姊姊即將甦醒。（圖／彰化秀傳醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉3姊弟走斑馬線遭撞飛，造成10歲姊姊、9歲妹妹命危，分別在彰化秀傳、彰基醫院搶救，今天進入第20天，姊姊昏迷指數6，有明顯進步，眼球及下肢對疼痛有反應，肛門括約肌有張力，表示脊髓功能有改善，但因為是高位脊椎損傷，仍無法脫離呼吸器，妹妹升壓劑已拿掉、兩側胸管拔除，生命徵象逐步穩定中。

▲彰化秀傳醫院評估伸港遭撞小姐姐即將甦醒。（圖／彰化秀傳醫院提供）

車禍意外發生在2月22日晚間6時22分許，陳姓3姊弟放學徒步返家，未料行經建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)路口時，遭蕭姓阿伯無照駕駛休旅車撞飛，姊妹2人傷重一度沒有生命徵象，弟弟則是腳輕微扭傷，經包紮治療後已返校上課。陳姓姊妹在經住院搶救後恢復呼吸心跳，但2人腦部均受到重創，昏迷指數都只有最低的3分(深度昏迷)。

彰化秀傳醫院神經外科主任鄭均洹表示，姊姊於3月6日進行頸椎復位神經減壓固定手術，目前昏迷指數6分，但眼睛可以張開，眼珠也可以活動，呼吸器設定也好轉不少，研判應該快醒了，右下肢已有活動反應，也是個好消息，期待，會有更多進步的機會。

今天是姊姊頸椎減壓、復位固定的第6天，目前昏迷指數依然是六分，眼球可以移動，右下肢對疼痛有反應（與昨天相同），肛門括約肌有張力（表示脊髓功能有改善）。因為是高位脊椎損傷，呼吸器脫離相對困難。自3月8日開始的幹細胞治療，已通過恩慈療法，兩週施打一次，共四劑。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)帶領醫療團隊為陳姓女童禱告。。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文昨日表示，妹妹目前升壓劑已經拿掉、兩側胸管已經拿掉、生命徵象逐步穩定。會請專科醫師給予適當高壓氧治療，並評估後續神經再生療法可能，在總院長陳穆寬的指示下，院方會負責所有的醫療費用。