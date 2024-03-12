小磨坊也翻車！誇口檢驗513次卻殘留農藥　網怒：實驗室可以廢了

▲小磨坊「逃過蘇丹紅」卻驗出農藥。（圖／翻攝自Facebook／小磨坊-美味．值得玩味）

圖文／CTWANT

辣椒粉食安危機持續延燒！標榜公司內部有食安中心的中西式香辛調味料老牌「小磨坊」，日前好不容易躲過蘇丹紅風暴，沒想到台北市政府衛生局近日針對23件網路電商平台及市售販售之辣椒粉（醬）食品進行抽驗，檢驗結果有6件不符合規定，其中赫見小磨坊的紅辣椒粉，雖然該產品沒有驗出蘇丹紅，但卻檢出農藥克美素殘留。消息一出，也吸引網友到臉書粉專留言撻伐，「才自吹自擂沒幾天就翻車了」、「搞到後來發現居然半斤八兩。」

台北市衛生局指出，本次共計查驗辣椒粉及辣椒醬等23件產品，檢驗項目包括蘇丹色素、規定外色素及殘留農藥，6件不符規定產品中有3件產品：1件「真好家辣椒粉」、1件「極辣朝天椒（超農）」及1件「泰式辣椒粉（百鮮）」，檢驗結果同時檢出蘇丹色素及殘留農藥，涉添加未經中央主管機關許可之添加物及不符「農藥殘留容許標準」。另有3件「辣椒粉」產品：「小磨坊紅辣椒粉」、「飛馬匈牙利紅椒粉」及「飛馬細粉紅辣椒」檢出殘留農藥，不符「農藥殘留容許量標準」。

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「小磨坊」2月下旬一度被傳誤用蘇丹紅辣椒粉，品牌立刻發聲明並附上自家檢驗合格證明捍衛信譽。董事長董大斌當時也出面回應，表示公司7年前就成立食安中心，內部早已自我檢驗513次，才免於這次蘇丹紅風暴。沒想到前幾天才被稱讚是良心企業的「小磨坊」如今卻迅速翻車。

消息曝光也吸引大批網友到臉書粉專《小磨坊-美味．值得玩味》的貼文底下留言嘲諷，「翻車了，磨坊兄」、「香料界沒希望了，直接開一個新的副本」、「搞到後來發現居然半斤八兩」、「業界良心…翻車」、「阿伯初四了」、「馬上跌落神壇」、「家裡都買你們家的調味罐，結果翻車…」「傻眼，前幾天老闆出來吹噓，現在有農藥…實驗室可以廢了」、「翻車了，513次沒驗到農藥。」

目前小磨坊在家樂福線上購物販售的紅辣椒粉，被檢出克美素0.1ppm後，已被勒令下架。對此，台北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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