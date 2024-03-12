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社會 社會焦點 保障人權

快訊／津棧負責人李彥廷人間蒸發　檢開拘票在前妻家找到人

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

蘇丹紅食安風暴持續擴大，高雄市的津棧、佳廣國際貿易商被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，地檢署和衛生局查出津棧在同個地址登記了多間公司，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷，法院裁定以80萬元交保，但李彥廷在交保後人間蒸發，手機也關機，檢察官想傳喚他到案完全找不到人，已經開出拘票準備抓人，警方中午左右在李彥廷前妻家樓下找到他，當場將他押回。

蘇丹紅風波發生後，高雄地檢署與衛生局1日聯合調查物流、金流相關事證，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近兩個地址，總共一個地址是6家、另外一個地址是3家、海順與淞鋒則是另址設廠，以上在2月29日到3月1日衛生局與檢方就已初步掌握，並查扣相關事證及產品逐批釐清檢驗。

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。

高雄地院10日審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服已提出抗告。

不過，李彥廷交保後，檢察官再傳喚他到案說明，卻發現李手機關機，完全聯絡不上，人已經神隱，開出拘票準備強制拘提他到案，三民二分局今日中午在李彥廷前妻家樓下發現李的行蹤，當場將他拘提到案。

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