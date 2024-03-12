南投首次大型嘻哈派對3／16登場　縣議員簡千翔主辦還組團熱唱

記者高堂堯／南投報導

首度在南投縣舉辦的大型嘻哈派對活動「嘻風南投吹」，即將在3月16日下午在南投國際會展中心登場；本次活動主辦人暨民眾黨籍縣議員簡千翔說，為讓南投年輕人在假日有一個好去處，這次引進動感的元素，讓在地年輕人同儕間的話題不輸給台中。

▲南投縣議員簡千翔（左2）發起「嘻風南投吹」嘻哈派對活動。（圖／記者高堂堯攝，下同）

簡千翔今天召開宣傳記者會，表示當天將邀請當今線上火紅的嘻哈歌手、樂團現場演出，還有校園熱舞社，還設有40多攤生活市集；簡千翔自己更親自組成嘻哈搖滾樂團「灣島草民」，今天於現場大唱資深歌手張震嶽的名曲《自由》、炒熱氣氛，16日也將登台表演。

「嘻風南投吹」活動的音樂總監銘勝（MING99）本身也是饒舌玩家，他透露這次邀請多位時下最火紅的歌手，有阿夫、質感流氓、808ALDAY、大成、SunnyWu、西屯純愛組、PPlin、李紅、Teezy、中部管轄區、ICYBOI 、oac、安林、暨大嘻研、KIVA，自己也會上場。

銘聖也說，他參加過很多音樂活動，但不曾看過有議員自己組團、練唱、上台演出，簡千翔的熱情讓他們這些音樂愛好者都很感動；簡千翔表示，「嘻風南投吹」是南投第一次舉辦嘻哈派對，希望讓在地年輕人在心中長久留下美好的印象。

生活市集負責人林依虹說，活動中提供40個商攤，除了好吃的食品，還有幾攤目前最流行的「古著」，孩童和大人都可選購，也提供公益攤位和南投縣的農特產品，歡迎民眾踴躍捧場。