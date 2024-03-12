獨／有圖！百貨內「朱記」出現老鼠在腳邊玩捉迷藏

▲太驚悚！位於百貨內的「朱記」出現老鼠在腳邊玩捉迷藏。（圖／讀者提供）

記者王威智／採訪報導

有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，11日在台北某車站地下一樓的知名餡餅粥連鎖店「朱記」中用餐，竟看見老鼠在腳邊玩捉迷藏。不過讓他們更傻眼的還有他們向店員反應，服務人員竟雲淡風輕的說「我們有跟百貨反應」簡單帶過，任由老鼠在餐廳亂竄。

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▲民眾點完餐後竟在一旁桌子底下驚見老鼠探頭，接著在客人腳邊亂竄。（圖／讀者提供）

3月11日晚間，民眾在某車站地下一樓的餡餅粥連鎖店「朱記」用餐，點完餐後竟在一旁桌子底下驚見鼠老探頭，接著在客人腳邊亂竄，時而往左，一下又往小菜區衝去，彷彿在玩捉迷藏，讓消費者感到相當驚悚，也胃口盡失。

民眾王先生表示，看到老鼠當下就立刻向現場服務人員反應，但服務人員的回應讓他相當吃驚，「服務人員好像習以為常，簡單的說了一句『我們有跟百貨反應』就沒有要處理現場老鼠亂竄的衛生問題。」與王先生同行朋友對於店家處理態度相當訝異，直呼好噁心。

▲服務人員竟雲淡風輕的說「我們有跟百貨反應」簡單帶過，任由老鼠在餐廳亂竄。（圖／讀者提供）

對此，朱記回應表示，為不讓現場滿座的用餐客人產生緊張，因此沒有大動作進行圍捕，內部員工也有緊急向百貨與總公司通報，「已經立刻安排消毒公司於今天晚上來進行消毒，相關詳細訊息與回應以百貨為主。」

而購物中心則發出聲明表示：「本商場每兩周進行一次全館消毒作業，強化環境衛生維護，對於相關病媒蚊亦持續進行防治杜絕。同時對於館內餐廳亦要求環境衛生落實，包含消毒措施、食材管理及相關病媒蚊滅絕防治。未來也將持續提升相關清潔消毒措施並加強頻率。」