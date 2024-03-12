冷氣團明晨最強「跌破10度」　下波變天雨襲2地

▲冷氣團明晨最強，低溫會來到最低點，北部和中部局部單點可能跌破10度。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(12日)、明天(13日)轉為乾冷，天氣穩定，不過冷氣團移入，加上輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區局部單點低溫可能掉到10度以下，明天清晨是冷空氣最強時刻，溫度會來到最低點，周四白天才會有明顯回溫，下一波鋒面周日下午報到，北東轉有雨天氣，後續北台灣還有一波降溫。

鋒面雲雨帶遠離，今天各地下雨情況逐漸緩和，天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，今天清晨除台東、恆春半島仍有些降雨外，大部分地方的雨都已經停了下來，後續隨著乾冷空氣移入，預估今天到明天各地的天氣都還蠻穩定的，只有花東、恆春半島等地還有些零星降雨的機會，其他地方都是多雲或有陽光的天氣。

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不過乾冷空氣移入，強度達大陸冷氣團等級，吳聖宇指出，今明兩天北部、東半部白天高溫大約在18到22度之間，中部高溫約23到25度，南部高溫仍可以到25到27度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區有機會出現10到12度的低溫，輻射冷卻作用明顯的話，局部單點可能會掉到10度以下。

吳聖宇提醒，預估明天(13日)清晨是輻射冷卻條件最好，冷空氣也是最強的一段時間，溫度會來到最低點，整體溫度比較明顯的回升預估要等到周四(14日)白天才會開始。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四、周五(14日~15日)大陸高壓東移，吳聖宇表示，台灣附近底層風向轉為高壓迴流的偏東風，華南上空可能又會有些雲層水氣東移靠近的趨勢，各地轉為多雲的天氣，局部區域雲層較厚的話就會是陰天，甚至有點零星小雨或飄雨的天氣型態，雖然預報上降雨不明顯，但是的確會有些降雨的機會出現。

周六(16日)環境再轉為東南到偏南風，吳聖宇指出，屆時華南東移的雲層位置將會較為偏北，各地恢復多雲到晴的天氣。周日(17日)則有下一波鋒面影響，預估鋒面通過的時間大致是落在周日的下午到晚間，北部、東半部降雨的機會將會提高，中部、南部就比較不受影響，天氣還是維持穩定。

溫度方面，吳聖宇說明，周四到周六溫度逐漸回升，不過周四、周五因為雲量較多的關係，溫度回升幅度可能不是太明顯，要等到周六雲量減少，加上鋒前南風暖空氣北上，溫度上升的幅度就會明顯許多，預估周六到周日(17日)上午應該會是本周溫度相對較為溫暖的一段時間，周日下午到晚間鋒面通過後，東北季風增強，北台灣溫度有轉涼趨勢，不過冷空氣強度不是很強，可能只有北台灣降溫感受較明顯些，其他地方影響有限。