以為女粉絲ICU外偷拍　醫對上眼神「她心虛了」真相曝

▲陳志金當下以為女子是粉絲要偷拍他。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金表示，見到一名女子拿手機拍加護病房，以為是粉絲偷拍。女子解釋，朋友客戶的媽媽住這，拜託她來看一下，到場才知人已轉出。醫師認為，實在是沒有必要拜託不相干的人來關心或探視，「尤其是這種隔好幾層的」。

陳志金11日在臉書表示，跟家屬說明完，他正在和住院醫師討論，「ICU的門打開，我看到一位穿著非常光鮮亮麗的婦女，拿著手機往內拍。我原以為是粉絲來偷拍我，可是當我和她的眼神對上時，她感覺有點心虛。」他上前詢問，並分享和女子的對話：

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陳志金：小姐，請問妳在照什麼？這裡是加護病房，妳這個角度會照到病人。

女子：我只是要傳給朋友，告訴他，我有來過！

陳志金：證明妳有來過？

女子：我朋友的客戶的媽媽住這裡，拜託我要來看一下。剛剛護理師說，這個病人已經轉出去了，所以我就拍一張照片，告訴他，我有來過！

陳志金指出，所以女子是來「拍照打卡」，證明她有「來過」、「完成任務」，「要交差」用，「我後來要求她把照片刪除，因為她拍的角度，會拍到病人和床頭的名字。她給我看手機說，她其實沒拍成。」

陳志金說，病人住院，醫療人員就是對家屬負責，實在是沒有必要拜託不相干的人來關心或探視，尤其是這種隔好幾層的，「一定是不相關的人，才會不知道病人已經轉出。」

陳志金提到，也有遇過是保險或是直銷的業務代表，為了表示自己「對醫療很熟」，很熱情主動前來探病！拜託，醫院不是讓你們來做公關或者務服客戶的。