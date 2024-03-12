有伴卻孤獨！凡事靠自己可能是親密恐懼　心理師曝下場：無法真心

▲有些人雖然有伴，卻不敢依賴對方，內心也十分孤獨，這可能造成在關係中無法真心理解彼此。（圖／視覺中國CFP提供）

文／周慕姿

摘自／寶瓶文化《親密恐懼：為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？》

有些人在自己的生命中，很習慣「靠自己」。有這樣習慣的人，常常出現「不期不待，沒有傷害」的心情，因此，即使進入親密關係之後，也很難依賴另一半。

有時候，我們可能在過往的成長經驗，或愛情中受過傷，發現想要去依賴、倚靠一個人，真的非常危險。因為有可能他無法倚靠，甚至他會倒，當他真的倒掉，甚至跑掉時，對我們的心理打擊是很大的。

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許多人，或許就在這樣的經驗中，開始不敢依賴，要求自己要獨立，也希望自己的另一半能夠獨立。認為「把自己照顧好，把自己的情緒也收好，這才是成熟的選擇」。

但在愛情關係中抱持著這樣想法的人，卻不免在關係中感到孤單。為了讓自己不受傷，所以讓自己不需要別人，也讓別人不要太依賴自己；但是，在這樣的關係中，彼此之間就像有一道牆，那道牆讓我們無法真心的理解對方，也無法放心與對方相處、享受這段關係。

但我們會這樣選擇、要求對方，其實都是因為我們害怕受傷。當我拿掉所有防備，想要好好依賴對方、想要被照顧的時候，如果對方做不到，甚至拒絕我，那種挫折感，就像是孩子被父母拒絕一樣的傷痛，而很多時候可能會再勾起我們過往與父母經驗的痛楚：「看啊，這世界上沒有人是可以讓我們依靠的，也沒有人可以包容脆弱的我們。」

那是多麼地令人傷心，又多麼令人沮喪的感受。

▲不敢依賴伴侶，也會無法放心與對方相處、享受這段關係。（圖／視覺中國CFP提供）

於是，在我們徘徊在「要依靠，還是要獨立」、「要找到完全能包容我的人，還是不要期待」⋯⋯的全有全無想像中，很容易會覺得：這世界上沒有真正的靈魂伴侶。我們渴求著能夠「真正懂我」與「真正愛我」的人，卻沒發現，原來這些希望「無條件地被理解、被接納與被包容」，正是我們童年沒有的經驗。

因為沒有，所以更容易美化。我們相信：父母是不能選擇的。所以我們用盡全力，想要用自己的力量，選擇一個能夠做到我們內心所有想望的、美化的、愛我們的人。我們相信，只要對方夠愛我，他就做得到我期待的一切，包含我也沒辦法為自己、為對方做到的事情。

而當我們發現這個理想無法實現，現實當中，總是有人不符合我們的期待卻說愛我們，總有人讓我們愛著卻不想花時間懂我們⋯⋯於是我們累積了越來越多的失望，那些失望沒有機會被處理，卻可能會沉重地落在每一段、或和現在這個伴侶的關係中。

然後，在每次他沒辦法符合我的期待與需求時，我越來越不想說自己內心的感受與想法，也越來越不想要他理解我，因為那些累積的失望早把我抓住，然後讓我相信了一個內心的聲音：「沒有人會懂我的。」

這個內在的負面標籤，讓我們感覺更加無力、沮喪、挫折、受傷⋯⋯然後，就可能更不想說自己。於是，別人真的就更不懂了。

但我們卻沒發現，內心追求的那個「不用說就能懂我、不用磨合就能配合我」的理想伴侶形象，是多麼理想、不符合現實，也忽略了對方是一個獨立的人，有他的需求與感受，不是為了我而活。

抱持著理想伴侶形象的我們，正在滿足著那個過往一直沒有被滿足的內心孩童，他哭喊著、要著的東西，正是我們內心的黑洞。

★本文摘自寶瓶文化出版《親密恐懼：為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？》，作者周慕姿，諮商心理師，曾出版《情緒勒索》狂銷超過15萬冊。《親密恐懼》爬梳人生的坎如何影響我們的親密關係，成為關係中的另一個坎。期盼讀者們能藉由本書，開啟親密關係裡不同於以往的嶄新選擇，而不是一再重蹈覆轍、一再悔恨心傷，讓我們都能在親密關係裡擁有愛與歸屬，也能好好愛人，好好被愛。