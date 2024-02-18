「不期不待」可能是自欺欺人！長期逼自己「靜音」恐怕滿滿內傷

▲很多人說「不期不待」才是愛的真諦，實際上越愛一個人就越期待，是自然的表現。（示意圖／pexels）

文／Queenie Kao 高子翎

摘自／悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在》

期待是一種因為愛著這個人，所以對彼此抱持著能越來越靠近的想望。一直自認在「愛自己」拿了高分，「愛別人」卻不及格的我，結束了那段本來將要步入婚姻的關係後，生命邁入「學習擁有愛人能力」的道路，發現這條路上每個人對愛的定義都不同，但怎樣「不是愛」的說法，卻在各類書籍上有不少討論。

你可能會問，難道真愛，就是告訴我們奉獻一切，不期不待，才是愛的真諦？我一直心存質疑，心想，難道抱持期待的我是自私的嗎？到底為什麼愛裡不能有期待？

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一直到日前摯友與我分享了一則臉書上的文字，內文是這樣的：「你明白愛一個人是什麼意思嗎？你愛一棵樹、一隻鳥、一隻寵物，你去照顧牠、餵養牠、關愛牠，即便牠不給你任何回報，仍然愛牠。但大部分的人都不是以這樣的方式去愛，我們並不明白這種愛，因為愛已被嫉妒、恐懼等限制著，這意味著我們內心是依賴的，是渴望被愛的、愛了之後要求回報的。」

而此刻，我稍微想通了。無條件的愛，像陽光、像空氣、像寵物，它們沒有占有、沒有要求、沒有期待，但你發現了嗎？它們並不是人類。更不用說寵物，牠們的愛真誠且專一。但身而為人，卻複雜許多。人在關係裡，會越愛越期待，越付出越期待，擔心這份期待萬一過於顯露，變成給對方的壓力，變得害怕失望。

然而，當我們傾向假裝「沒關係呀！反正我不期待。」的自欺欺人，卻導致內在更脆弱。如果不承認內心對關係有所期待，無法用健康的方式表達，這份期待就會被包裝成「一切都是為你好」的勒索，或是迴避的疏離，而非真正尊重對方意願與了解對方，只是想滿足自己內心的秩序感。

如果不承認有所期待，也可能會被壓抑成「沒關係，因為我愛他，所以無限包容才是真愛」於是毫無底線，對方偷吃劈腿也沒關係，對方總是情緒失控惡言相向也無所謂。將「包容理解才是真愛」當成擋箭牌，以逃避面對情感中的問題。

不再期待對方會有任何改變，卻忽視自己早就滿滿內傷、埋怨對方，最後以抑鬱和憤怒離去作為收場。

真愛，真的是如此嗎？我認為，愛是與期待在一起的。期待是因為愛著這個人，所以對彼此抱持著能「越來越靠近的想望」，內心相信兩人可以往同一個目標邁進的信念。

如何表達期待是一門藝術，要隨時覺察對愛人的期待是來自於何方，並不是「我期待，所以對方應該」，而是需要尊重對方的期待與自己有所不同。

兩人之間能夠相互理解的重要溝通，例如：「我期待你可以試著與我分享心情與日常，因為這對關係的互動上可以帶來更多正向的影響，你覺得呢？我也想聽聽你喜歡的、會感受到被愛的方式。」

這與「因為我沒安全感，所以需要你這麼做」的想法截然不同，期待的出發點並非來自匱乏，或脅迫對方滿足需求，而是把對方當成隊友，互相討論我們這個小隊，可以如何有效合作、共創雙贏，讓彼此都感受到被愛環繞。

期待與索討不同的地方，前者是隊友心態，會真誠關心對方喜歡的、在乎的是什麼；後者則是我不管，我要被滿足，如果不給我我就不開心，下次也要故意不稱你的意。

有些人看似無條件的愛對方，其實是把自己內在被愛的期望、希望被愛的需求全都關成靜音，久了也會感到非常疲憊與內心崩塌。愛情的本質，是需要相互滋養的。

如果一段關係，彼此間無法給予雙向的幸福感，也無法同時努力，那麼我覺得這不是愛。若能做到對一個人沒有任何期待時，很可能是愛已逝去；反之，當一個人對你有很多、很多期待時，他心中正對你堆滿了很多的愛。

當然，這份期待要如何不上升到控制與占有，就考驗了雙方愛人能力的等級，以及對自己內在感受的覺察力了。

★本文摘自悅知文化出版《你是獨一無二，美好且可愛的存在：40篇尋愛旅程中，遇見自己的勇氣練習》，原文標題〈不期不待，除非不愛〉。作者Queenie Kao 高子翎，文字創作者、社群KOL、女孩們情路上的軍師小姊姊，解開8萬粉絲心中的結，引領在關係中迷路的你。