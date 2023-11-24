婚前2周故意在新房跟人上床！心理師解析「親密恐懼」6狀態

▲新婚前刻意跟別人上床，可能是「親密恐懼」。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多人渴望愛情，卻同時害怕失去而變得矛盾，甚至懷疑「是不是我不夠好，才留不住愛？」心理師周慕姿繼暢銷書《情緒勒索》後再推新作，談論「親密恐懼」害怕被遺棄、被背叛等情況；甚至有人「害怕失去自我」，在結婚前2周刻意跟別人上床，還是在新家主臥房，彷彿故意要親手毀掉自己的幸福。

周慕姿曾寫《情緒勒索》一書在2017年狂賣超過15萬冊而爆紅，後續又出版《過度努力》、《羞辱創傷》等書；如今受寶瓶文化邀請再度推出新作《親密恐懼》，陪伴讀者爬梳人生的坎，還有影響我們的親密關係。

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▲有些人對愛情既嚮往又害怕。（圖／CFP）

她提到，「害怕或逃避愛情的人，是親密恐懼；但討愛、想親近的人，更是親密恐懼。」有人被伴侶或情人辱罵，卻離不開對方，可能有「被遺棄」的親密恐懼；有些人總是很想知道伴侶的一切，只要有不知道的事，就必須問清楚，兩人因此吵不停，這可能是「被背叛」的親密恐懼。

還有人對女友提出小建議，希望對方調整；沒想到女友崩潰說為什麼不能無條件愛她、包容她，這其中可能有「不夠好」的親密恐懼。她還見過有人在結婚前2周和別人上床，還是在新家主臥房，彷彿刻意要親手毀掉自己的幸福，這恐怕有「失去自我」的親密恐懼。

▲心理師期望幫助讀者，開啟親密關係裡不同於以往的嶄新選擇。（圖／視覺中國CFP）



周慕姿說，「戰、逃、僵、討好」這些「生存策略」，容易讓我們陷入親密恐懼的惡性循環。親密恐懼可能是來自童年時期，父母未給予足夠的關愛，甚至造成情感、肢體虐待等創傷，導致人們在建立親密關係時，一旦出現壓力或衝突，就會用戰、逃、僵或討好的「生存策略」因應。

不過，「生存策略築起的防衛心牆，無法讓我們認識彼此，反而強化我們對『生存策略』的依賴，自我價值更低落，最終，我們離渴盼的愛越來越遠，形成最令人悲傷的惡性循環。」

▲周慕姿新作《親密恐懼》，期盼幫助讀者跳脫親密關係的惡性循環。（圖／寶瓶文化）

周慕姿寫下《親密恐懼──為什麼我們無法好好愛人，好好被愛？》，試著陪讀者爬梳「人生的坎」如何影響我們的親密關係，成為關係中的另一個坎。期盼藉由本書，幫助讀者開啟親密關係裡不同於以往的嶄新選擇，而不是一再重蹈覆轍、一再悔恨心傷，並且能擁有愛與歸屬，好好愛人，好好被愛。

周慕姿分析6種親密恐懼，形成重複的愛情腳本：

1、我永遠不會是被選擇的那一個：「被遺棄」的恐懼

2、不能讓人發現我不好：害怕不夠好的恐懼

3、我不能完全信任人：會被背叛、欺騙的恐懼

4、我必須要按照別人想要的做：不得不順從的恐懼

5、別人都會想吞噬我：「失去自我」的恐懼

6、「永遠得不到想要的愛」的親密恐懼