快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

▲台北市長蔣萬安赴北醫探視受傷學生。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

新北市新店區康橋高中校車於11日晚上7時在北市文山隧道發生翻覆意外，所幸車上26學生和1名駕駛均在第一時間脫困，有15名學生、1駕駛受到輕傷，傷者分別送往萬芳醫院、北醫、聯合醫院忠孝院區。台北市長蔣萬安晚間也趕往北醫、聯醫忠孝院區探視關懷受傷學生和家長，並表示「希望一切平安。」

蔣萬安11日晚間表示，今晚7時多，文山隧道往信義區方向發生車禍，現場一輛康橋中學校車翻覆，車內有27人，學生26人、駕駛1人，無人受困。

蔣萬安指出，第一時間經消防局現場檢傷站初步檢傷分類，已將16位學生及駕駛送醫，而公運處已調派接駁車到現場載送其餘學生離開車禍現場，自己則請教育局持續掌握學生受傷情況，同時也通知新北市目前處理進度；警察局已聯絡交通大隊調派大型拖吊車到現場，協助排除交通狀況。

蔣萬安也提醒用路人，目前信義快速道路文山區往信義區方向全線管制，交通局也透過交控中心CMS及台北好行與市政訂閱訊息，呼籲要從文山隧道往台北信義區方向的民眾提早改道行駛，「我剛也到北醫和聯合醫院忠孝院區探視關懷受傷學生和家長，希望一切平安。」