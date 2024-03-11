　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

▲▼台北市長蔣萬安赴北醫探視受傷學生。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市長蔣萬安赴北醫探視受傷學生。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

新北市新店區康橋高中校車於11日晚上7時在北市文山隧道發生翻覆意外，所幸車上26學生和1名駕駛均在第一時間脫困，有15名學生、1駕駛受到輕傷，傷者分別送往萬芳醫院、北醫、聯合醫院忠孝院區。台北市長蔣萬安晚間也趕往北醫、聯醫忠孝院區探視關懷受傷學生和家長，並表示「希望一切平安。」

蔣萬安11日晚間表示，今晚7時多，文山隧道往信義區方向發生車禍，現場一輛康橋中學校車翻覆，車內有27人，學生26人、駕駛1人，無人受困。

蔣萬安指出，第一時間經消防局現場檢傷站初步檢傷分類，已將16位學生及駕駛送醫，而公運處已調派接駁車到現場載送其餘學生離開車禍現場，自己則請教育局持續掌握學生受傷情況，同時也通知新北市目前處理進度；警察局已聯絡交通大隊調派大型拖吊車到現場，協助排除交通狀況。

蔣萬安也提醒用路人，目前信義快速道路文山區往信義區方向全線管制，交通局也透過交控中心CMS及台北好行與市政訂閱訊息，呼籲要從文山隧道往台北信義區方向的民眾提早改道行駛，「我剛也到北醫和聯合醫院忠孝院區探視關懷受傷學生和家長，希望一切平安。」

ET快訊
快訊／康橋校車撞牆畫面曝！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻
00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據
快訊／康橋校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生
「國軍、亞都麗緻飯店」也用到毒辣椒粉！北市公布最新8家下游產
中職：誠泰球員將全數退役
丟丟妹遭追撞「男友當街被攻擊」　直播還原始末
快訊／康橋校車翻覆「15人送醫」　校方回應了
35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭
「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店、盤商　23萬公斤供應超過5個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

綠委聯合提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」

數發部600員額約聘占一半　徐巧芯曝她認識：臉書上每天罵我

恭喜完學姐後「無情工商」！　蔣萬安喊話心碎的少男少女

藍白立委提7案全面開轟！NCC：鏡電視換照、中天關台皆堅守客觀

快訊／黃瀞瑩與記者男友結婚　「結婚證人」柯文哲留言：百年好合

見證2人相愛過程　黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」原因曝光

鎖定2028？民進黨選後首場記者會　劍指「燕子不動產」

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚　喜悅藏不住

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！　柯文哲、王世堅成「結婚書約證人」

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

綠委聯合提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份、效忠台灣」

數發部600員額約聘占一半　徐巧芯曝她認識：臉書上每天罵我

恭喜完學姐後「無情工商」！　蔣萬安喊話心碎的少男少女

藍白立委提7案全面開轟！NCC：鏡電視換照、中天關台皆堅守客觀

快訊／黃瀞瑩與記者男友結婚　「結婚證人」柯文哲留言：百年好合

見證2人相愛過程　黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」原因曝光

鎖定2028？民進黨選後首場記者會　劍指「燕子不動產」

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚　喜悅藏不住

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！　柯文哲、王世堅成「結婚書約證人」

裕隆旗下「裕佳改名電馳利汽車」！將與大陸吉利再續前緣？

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：恐變不治之症

王淺秋揭韓國瑜私下面！　昔「膝蓋走路惹議」她看到真實反應曝光

快訊／康橋校車撞牆畫面曝光！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻車

康橋高中校車翻覆17人送醫　校方：將嚴格要求安全駕駛規範

郭泓志、姚元浩日本泡湯「坦誠相見」！　莎莎誤闖尖叫奪門而出

快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

LE SSERAFIM允真喝星巴克慘遭出征！　海外粉湧入IG罵：對妳很失望

00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚

1歲嬰疑遭保母虐死　北市回應了

台東自治史上首例！　女鎮長遭連署罷免

黃瀞瑩找柯、王當「結婚證人」原因曝光

恭喜完學姐後「無情工商」！　蔣萬安喊話心碎的少男少女

樹林火災濃煙飄散6地注意！　侯友宜提醒：避免戶外長時間逗留

黃捷提案陸配入籍　先宣誓「放棄中國身份」

NET再登報「招標條件最優」！市府酸：國文最高要求當第1

認識黃郁芬及她前夫　黃揚明分析未來政壇路：只能說遺憾

快訊／康橋校車翻覆　蔣赴醫院探視

鄭文燦、趙天麟案是陸介選？　國安局：時機敏感不排除

NCC槓中天15連敗！　陳雪生嗆「砍預算」：你們自己出訴訟費

快訊／黃瀞瑩結婚　「結婚證人」柯文哲留言

更多熱門

相關新聞

康橋高中校車翻覆17人送醫　校方：將嚴格要求安全駕駛規範

康橋高中校車翻覆17人送醫　校方：將嚴格要求安全駕駛規範

新北市新店康橋高中晚間驚傳在北市文山隧道內翻覆，校方最新回應指出，此意外造成14名學生及1名司機輕傷，分別送往萬芳醫院（4位）、台北醫學大學醫院（5位）、忠孝醫院（6位）治療，其餘位學生已另安排接駁車輛接送返家，其中有2名學生由家長自行帶往國泰醫院就醫。

康橋高中校車翻覆「15名學生送3醫院救治」　教育局：意識皆清醒

康橋高中校車翻覆「15名學生送3醫院救治」　教育局：意識皆清醒

即／北市貴族學校校車翻覆　26名學生、1駕駛待救

即／北市貴族學校校車翻覆　26名學生、1駕駛待救

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

黃盼2026開花結果　蔣：希望市政開N朵花

黃盼2026開花結果　蔣：希望市政開N朵花

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安康橋高中

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

即／北市貴族學校校車翻覆　26名學生、1駕駛待救

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

手上有70萬「要買00919 or 00940？」

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面