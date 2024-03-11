黃珊珊盼2026開花結果　蔣萬安：我希望市政建設、花展開N朵花

▲蔣萬安出席力行國民小學活動中心新建工程開工動土典禮。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲喊出2026年九合一大選「N+1」提名計畫，曾角逐2022台北市長選舉失利的立委黃珊珊10日喊話，希望2026能比現在更開花結果，甚至說出「這樣珊珊下次才有機會」等言論，暗指再角逐台北市長選舉。對此，台北市長蔣萬安11日回應，自己希望市政建設、花展持續開花結果，開出N朵花。

蔣萬安11日上午出席力行國小活動中心新建工程開工動土典禮，會前接受媒體訪問。針對柯文哲提N+1計畫，黃珊珊說希望2026能比現在更開花結果，且這樣自己下次才有機會，好像在暗指要挑戰台北市長？蔣萬安回應，「我關心的機會是所有市民朋友每一天都能實現自我的機會。」

蔣萬安提及，自己關心的開花結果，除了很多的市政建設，如同2023年大巨蛋能夠完工啟用，接下來很多的市政能夠一一的開花結果以外，目前台北市各地的花季，不管是玫瑰花展、大安森林公園杜鵑花展，還有北投三層崎花展都能夠持續開花結果，開出N朵花。

民眾黨籍台北市議員陳宥丞10日進行服務處喬遷茶會，面對柯文哲提及「N+1」計畫，台北市議員目標席次為何？黃珊珊僅說，時間還早，現在第一是要「先落地」，所以自己會跟4名議員做聯合服務處，也會在沒有議員的選區，設立立委跟台北市黨部的服務處，「會把台北市完整深耕，希望2026要比現在更開花結果，這是我們目標。」

隨後，黃珊珊上台致詞時，也提及從今起陳宥丞有自己的服務處，擴大原本的基礎，盼所有支持者能給更多指教，「也希望在台北市議會能夠開花結果，下一次市議會從4個（議員）變成6個，到8個、10個。」

黃珊珊指出，除了希望每個區都能成立議會黨團以外，「希望民眾黨在台北市繼續開花結果，這樣珊珊下次才有機會，對不對？大家說好了，支持陳宥丞、支持黃珊珊，所有服務我們一把抓。」由於黃珊珊曾角逐2022台北市長選舉失利，輸給國民黨籍對手蔣萬安，黃珊珊此句「下次才有機會」，有意暗指2026年台北市長選舉，再挑戰爭取連任的蔣萬安。

▼立委黃珊珊出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝）