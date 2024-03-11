惡保母姊妹正面照曝光！她開心摟孩合影　卻狠心虐死1歲童

▲劉姓姊姊虐死1歲男童，正面照曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶，進行各種恐怖施虐，最終凱凱因營養不良死亡，而這對狠心保母姊妹的正面照也曝光。

照片上可以看見，劉姓姊姊摟著1名男童，抓住他的小手，開心對鏡頭燦笑，看似溫柔的模樣，卻是會狠心施虐1歲男童的惡保母；劉姓妹妹則是身穿紅格子長襯衫，開心與藝人阿祥、納豆合影留念，而她也是殘害可憐男童的兇手之一。

▲劉姓妹妹（紅衣）涉嫌與姊姊共同虐待凱凱，曾與藝人開心合影。

據了解，劉姓保母每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆，或是被叫去罰站，只要站不穩就會被揍，晚上則是被用布條將雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身，某次更將凱凱對半折，將頭壓向雙腳，用布緊綁塞進一般家用水桶，再拍給妹妹看，將凱凱當作玩具般對待。

凱凱親友指控，凱凱被劉姓保母照顧期間，陳姓社工拒絕親人探視，在凱凱死後，為了讓檢調調查，這幾天才有辦法接回遺體替凱凱辦後事，「你們這些大人怎麼可以這麼壞，天理在那裡啊！」更怒轟社福單位怎麼可以包庇壞人。

▲男童凱凱靈堂。

2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。