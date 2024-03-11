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社會 社會焦點 保障人權

1歲童被虐死無人知！吹哨者不忍心上網揭露　父母無聲原因曝光

1歲童等出養陷4個月地獄　他慘被虐死無人知「父母無聲原因曝光」

▲幼童剴剴遭到保母虐待身亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市一名1歲10的月的男嬰剴剴，2023年交由兒福聯盟認證的劉姓保母照顧，沒想到3個月竟過世，家屬強忍悲痛驗屍才發現剴剴不但頭骨、尾椎骨受損，甚至牙齒不齊，只剩下8顆，懷疑生前被保母虐待，檢警獲報展開調查，保母姊妹倆雙雙被聲押獲准，不過兩人到案後矢口否認，稱是因為幼童不乖，甚至引發外界質疑，幼童遭到虐死長達3個月的時間，為何社工都沒有察覺，而幼童父母無聲原因如今也曝光。

鏡頭前開心模樣再也看不到，幼童剴剴2022年2月出生，2023年9月轉出，交給兒福聯盟認證的劉姓保母照顧，沒想到家屬12月就接到死亡消息，驗屍後更發現頭骨、尾椎骨受損，牙齒不齊只剩8顆，幼童被送醫急救時，雙手指甲全被拔光，雙腿還嚴重變形骨折，懷疑生前遭到劉姓保母姊妹不當對待。

根據《三立新聞網》指出，該名男童死亡時間為去年12月24日，檢警相驗後認為死因太過離譜，經蒐證、調查，今年1月9日拘提劉姓保母，1月11日聲押獲准。另再依相關證據，2月23日搜索拘提劉姓保母的妹妹，26日聲押獲准。全案已依妨害幼童發育罪、傷害致死罪、妨害自由、兒少法等罪偵辦。

家屬從驗屍發現剴剴受了許多傷，懷疑生前遭到保母不當對待。（圖／三立新聞網）

▲家屬從驗屍發現剴剴受了許多傷，懷疑生前遭到保母不當對待。（圖／三立新聞網）

根據國民黨台北市議員陳炳甫11 日表示，此案目前已由檢警調查中，起源於上週有1名禮儀師免費幫男童做告別式，男童首任保母的女兒男友見狀上網揭露案情，引發各界震撼。

陳炳甫也質疑，從去年9月1日新任保母到12月24日幼童遭到虐死，長達3個月的時間為何社工都沒有察覺，是否社會安全網出了問題？第二，他認為兒福機構既知名也值得信任，如今簽約保母發生虐童案，制度是否有其他問題？至於男幼童雙親為何未發聲，陳炳甫表示，男童的母親入監服刑中、父親失聯，服務處將協助男童外婆聘請律師提出告訴，台北市政府也將提供相關法扶協助。

台北市議員陳炳甫稍早召開記者會說明。（圖／三立新聞網）

▲台北市議員陳炳甫稍早召開記者會說明。（圖／三立新聞網）

針對這起震驚社會的案件，社會局指出，本案為原為新北市政府社會局個案，後由兒盟辦理出養案，由兒盟自行委託該基金會合作的保母短期照顧。劉保母為兒盟合作的保母，於2022年10月取得臺北市居家托育人員登記，保母即提到是為了與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地（台北市）申請居家托育登記證。

稍早兒福聯盟也發表聲明，對於本案兒盟深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。兒盟社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭。家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。

兒福聯盟強調，所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視。在合作之前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關的證明文件進行審查。此案保母由於過去曾和兒盟合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

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