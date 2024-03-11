悠遊卡投控公司聯手台灣管理學會　3個月ESG密集課程正式開訓

▲悠遊卡投控公司聯手台灣管理學院開設內部3個月ESG密集課程。（圖／悠遊卡公司提供）

記者陳弘修／台北報導

悠遊卡投控公司與台灣管理學會合作的ESG永續管理師課程，11日正式開訓。對於在公司內部開設長達3個月的密集課程，悠遊卡投控公司表示，ESG推動是公司重要策略之一，希望藉由培訓公司ESG種子，未來於ESG推廣可更有力，持續為台灣的永續發展盡一份心力。

從去年第四季開始，悠遊卡公司與台北市政府、台北市公車聯營管理委員會共同推出「我的減碳存摺月月抽機票」、基隆和平島合作減碳活動，今年一月更與知名金控合作推出「支付碳帳戶」，為持卡人導入悠遊卡交通減碳數據服務。身為台灣最大交通支付的悠遊卡，悠遊卡公司表示，ESG永續經營議題已經是企業不可迴避的社會責任，因此也投入相當多資源關注交通運具碳排放議題。

此次悠遊卡投控公司與台灣管理學會合作，在公司內部開設長達3個月的密集課程，集團內部重要幹部及董事等，皆踴躍參加。3月11日的開訓典禮由悠遊卡投控公司董事長陳淑娟與台灣管理學會理事長黃營杉共同主持，培訓課程由台灣管理學會ESG執行長齊德彰博士領軍，課程講師皆為ESG領域知名的學者與專家。

根據規劃，悠遊卡的ESG培訓課程，主要內容包括：ESG內涵、淨零管理、ESG評估指標、國際ESG規範、永續供應鏈管理、社會公平與勞工平等、企業資安、企業倫理與永續政策、公司治理與永續會計、內控與舞弊防治、永續報告書內涵與撰寫實務等。參與者在課程結束後，可經測驗取得ESG永續管理師證照，藉此培育公司ESG種子管理師，以利集團發展永續管理策略，於各部門推動ESG方案時可發揮最大效益。

悠遊卡投控公司也表示，此次合作對象社團法人「台灣管理學會」，提供國內外產、官、學界專業知識與經驗，並有效整合各界豐碩的管理經驗，希望這次的課程教學，能將ESG內涵、評估指標、國際ESG規範及實務應用等觀念，逐步導入公司營運，據以提升ESG專案規畫、執行及編制永續報告書能力，以符合市府施政規劃築建智慧城市的願景及倡議支持國際永續發展潮流。

悠遊卡投控公司強調，悠遊卡在交通支付上是台灣綠色運輸不可或缺的一環，悠遊卡公司擁有全台最多交通數據、服務全台八成以上各類交通運具，長期以來推動ESG不遺餘力。悠遊卡公司自行開發，用以計算各類交通運具碳足跡的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，更於去年底通過英國標準協會（簡稱BSI）查核。這是全球第一個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統，可望成為台灣推動減碳與永續發展的利器。

另外，悠遊卡公司推出的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，以強大的數據力，針對企業推出「企業員工通勤碳排統計數據服務」、針對每位悠遊卡持卡人計算個人使用交通運具的碳排量，以及相較搭乘燃油汽車的減碳量，彙整於悠遊付APP首頁「我的減碳存摺」裡，呼籲大眾將永續發展落實在日常生活中。