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江西向福建台商招手！　對台農業推介會投資意向達7.1億

▲▼2024江西對台農業招商引資推介會 。（圖／翻攝 贛台薈）

▲2024江西對台農業招商引資推介會在福建漳州舉行。（圖／翻攝 贛台薈）

記者任以芳／綜合報導

2024江西（漳州）對台農業招商引資推介會日前福建漳州舉辦，來自漳州、泉州、廈門等地50多位台商台胞參會，對接洽談台資農業項目5個，意向投資金額7.1億元人民幣，與會台商台胞也表示，把握發展機會，規劃去江西參訪考察，多多挖掘好的投資項目。

江西省台辦主任張鋒主持推介會，江西省農業農村廳副廳長李文信作農業專題推介。金門立法委員陳玉珍，全國台企聯常務副會長、福建江西工作區區長楊榮輝，全國台企聯常務副會長、農業工作委員會主委莊久毅，全國台企聯副會長、漳州市台協會長林伯彥在會上發言。

▲▼2024江西對台農業招商引資推介會 。（圖／翻攝 贛台薈）

▲ 江西省台辦主任張鋒主持推介會。（圖／翻攝 贛台薈）

張鋒表示，福建作為台胞台企登陸第一家園，積極探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區，值得借鑑學習，江西是離台灣最近的內陸省份，是與福建山水相依，結合各項地理環境等優勢，歡迎廣大台商台胞到江西觀光旅遊、參訪考察、投資興業。

張鋒預告今年活動，「4月在撫州舉辦的全國台企聯福建江西工作區會議、8月在廬山舉辦的第十九屆贛台經貿文化合作交流大會。」

李文信則說，江西南昌、鷹潭、撫州三市農業農村局分別對本地的農業特色優勢、招商項目作專題推介，承諾在土地保障、稅收優惠、資金獎補等方面，拿出「真金白銀」，支持幫助前來投資興業的台資農業企業。

陳玉珍表示，「我們相信，這次在漳州舉辦的江西對台農業招商引資推介會，一定能夠凸顯兩岸人民交流交往的付出和成果，也一定能夠讓外界看到我們共同用實際行動，努力傳承兩岸情感連接，推動兩岸交流合作的積極作為。」

▲▼2024江西對台農業招商引資推介會 。（圖／翻攝 贛台薈）

▲全國台企聯常務副會長楊榮輝 。（圖／翻攝 贛台薈）

楊榮輝指出，「4月中旬將安排福建各市台協會長、副會長到江西撫州參加全國台企聯福建江西工作區會議，以後會多邀朋友一起到江西參訪考察、對接洽談。」

本次活動跟進福建建設兩岸融合發展示範區，以加強贛台農業合作交流為契機。推介會由江西省台辦、江西省農業農村廳共同主辦，全國台企聯福建江西工作區、漳州市台協協辦。
 

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