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大陸 大陸焦點 特派現場

江西一地新策！結婚聘金低於17萬元　未來孩子可「優先入學」

▲。（示意圖／CFP）

▲崇義縣以未來孩子入學優先權，作為提高結婚率的誘因。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江西崇義近日發布新規定來促進結婚率，只要新人結婚聘金、聘禮低於3.9萬元（人民幣，下同，約台幣17萬元），未來的女子可持「禮遇卡」優先選擇學校入學。該新規定一出，引起不少人吐槽，「真心不想結婚哪會受這種規定影響？」

據《看看新聞》報導，近期，江西崇義推出了「零聘金」、「低彩禮」家庭禮遇機制。其中一條規定為，只要結婚聘金、聘禮低於3.9萬元或無，那麼未來孩子便可獲得「禮遇卡」，該卡可讓孩子在義務教育期間，擁有優先選擇學校入學的權利。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲大陸多地曾因高聘禮發生糾紛。（示意圖／CFP）

崇義相關單位推出該新策的主要原因為，想減緩曾多次發生因高額聘金、聘禮引發兩家糾紛、拿不出聘禮而無法結婚等問題，並透過未來子女的入學優先權，作為提高生育率的誘因。看似一舉多得的新策，卻無法讓大多數人買單。

相關消息一出引起不少人熱議，「裝糊塗，真的認為不結婚是因為聘金嗎」、「什麼人才想出來的點子」、「聘金竟然能和孩子上學掛鉤，這我是萬萬沒想到」、「先不管合不合理，可操作性就不高」、「有那功夫，還不如先降房價」、「大多數人不結婚的原因單單只因為高聘禮嗎笑死人」、「2024最可笑的政策」。

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江西崇義結婚聘禮聘金禮遇卡

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