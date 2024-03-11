貴州數據中心創始人「意外離世」！陸頂尖人才接連身亡…2年已5人

▲貴州數據安全組織創始人劉東昊意外過世。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸媒體報導，貴州大數據安全工程研究中心創始人劉東昊，因意外於3月5日離世。但官方未說明是何種意外，公開資料也難看出劉東昊的出生日期。自2022年6月以來，大陸至少已有5位科技人才接連突然死亡，由於事涉國安領域，引發大陸網友熱議。

微信公眾號「大數據安全工程研究中心」9日發布，貴州大數據安全工程研究中心創始人、理事會秘書長，大數據安全工程研究中心（貴州）有限公司總經理劉東昊，因意外於2024年3月5日離世。9日至10日在貴陽市舉行追思會，11日出殯。

根據公開資料，劉東昊曾任貴州大數據安全工程研究中心常務副主任、大數據協同安全技術國家工程研究中心貴州分中心主任，大數據安全工程研究中心（貴州）有限公司董事兼CEO等職務。

貴州大數據安全工程研究中心由貴陽市政府和阿里巴巴集團於2017年聯合成立，承載資料安全能力成熟度模型（DSMM）試點符合性評估，及資料安全產業發展的探索工作。目前該中心已培訓1000多名數據安全人才，成為中國數據安全的重要保障。

▲他最後現身畫面。（圖／翻攝自網易新聞）

有網友發現，2024年1月19日，貴州大數據安全工程研究中心在內的多家單位聯合舉辦的「海口數據要素私享會」在海口美蘭區舉行。劉東昊不僅參加會議，而且還以《數據安全能力成熟度促進數據流通的安全》為主題進行分享。從當時曝光的照片看，他整個人的身體和精神狀態都很不錯，不像是身患重大疾病的樣子，沒想到僅僅過了1個多月就突然離世。

大陸重要科技人才意外過世，通常都引發外界關注甚至揣測。2022年6月14日，大陸AI獨角獸曠視發訃告稱，曠視科技首席科學家、曠視研究院院長孫劍於2022年因病搶救無效辭世，年僅46歲。

去年7月，被譽為「天才科學家」的38歲AI軍事專家馮暘赫車禍死亡，訃告稱他在「執行重大任務途中於北京去世」。

同年12月，大陸人臉識別技術「開拓者」、商湯科技創辦人湯曉鷗「因病救治無效」過世，享年55歲。

12月16日，51歲高分子材料領域專家、中國科學院研究員周光遠「不幸逝世」。