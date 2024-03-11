屏東市工業區路旁小貨車起火　濃煙狂竄消防急灌救

▲屏東市工業區旁自小貨車起火 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市工業區路旁一台停放自小貨車今(11)日下午起火燃燒，濃煙竄升，屏東縣政府消防局獲報派遣3車7人前往滅火，經近20分鐘將火勢撲滅，無人員傷亡，起火原因由火調小組調查處理。

屏東縣政府消防局於今日下午1時15分受理屏東市工業路1-1號前汽車火警，派遣屏東分隊各式消防車共3車7人出勤，由屏東分隊小隊長黃亦祥帶隊，13時32分火勢撲滅，殘火處理，無人員傷亡，現場為停放路旁小貨車不明原因起火，原因待調查。