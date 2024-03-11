日本岸田內閣支持率再創新低　慘跌剩20.1%！

▲日本首相岸田文雄內閣支持率跌至20.1%，創下新低紀錄。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄的內閣支持率再度創下新低！最近日媒針對全國成年男女進行電話民意調查，統計後發現民眾對於岸田內閣的支持率慘跌至僅剩20.1%，創下岸田內閣出任以來的新低紀錄，至於自民黨的政黨支持率也跌至2012年以來的新低。

根據日媒《共同社》，該媒體本月9、10日針對日本全國進行電話民調，結果發現民眾對於岸田內閣的支持率僅剩下20.1%，比上一次調查（2月3至4日）時的24.5%還要少4.4個百分點，創下岸田內閣的新低紀錄；至於岸田內閣的不支持率為64.4%，比上一次調查時還要上漲5.5個百分點。

至於自由民主黨的政黨支持率則為24.5%，創下2012年12月安倍晉三自民黨奪回執政權以來的新低。

自民黨內的派閥政治和政治資金問題最近鬧得甚囂塵上，對於出席眾議院政治倫理審查會的安倍派和二階派的5名幹部，高達91.4%的民眾認為其並未扛起說明責任；至於77.3%的民眾更表示需要嚴厲處分安倍派和二階派的幹部。

在是否須向第三國出口日本和義大利共同研發的新一代戰鬥機，48.1%的民眾認為僅能限於向同盟國或友好國輸出戰機；而44.7%的民眾則認為完全不應該出口。

另外，對於先前日經平均指數創下新高，是否有感景氣回升，26.8%的民眾認為「傾向於沒有感受」、61.1%的民眾則表示「沒有」。