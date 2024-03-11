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摩鐵開趴遭凌虐丟包亡！傳播妹目睹血案被逮驚喊：不關我的事

▲桃園摩鐵一間已退房的房間內部滿是血，警方循線在新北樹林找到倒臥車內的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陸男遭凌虐後奄奄一息，被丟包在新北樹林，緊急送醫搶救仍不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者楊熾興、陳韻如／桃園報導

33歲陸姓男子與一男一女入住桃園某摩鐵，昨(10日)退房後摩鐵人員卻發現屋內滿是鮮血，嚇得立刻報警。警方展開追查，發現陸男全身傷且已無生命跡象，僅穿內褲被丟包在新北樹林，經送醫搶救仍宣告不治。警方後續逮捕涉案男女，其中女子否認犯行，強調「與我無關」，詳細案情待調查釐清。

經查，陸男與32歲邱姓男子有毒品前科，10日凌晨入住摩鐵開毒趴、喝酒，並且找來傳播妹吳女助興。直到早上，邱男清醒發現身上帶的8萬現金不翼而飛，又想起陸男曾駕車外出，懷疑錢是被陸男所偷，憤而持刀、棍棒的毆打凌虐陸男。

▲桃園摩鐵一間已退房的房間內部滿是血，警方循線在新北樹林找到倒臥車內的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱男逃逸過程中，車子墜入深溝。（圖／記者陸運陞翻攝）

陸男因頭部遭到重擊倒地不起，邱男見狀便將奄奄一息的陸男扛上後車廂，並載著吳女一同退房離開，直到摩鐵人員入內打掃，驚見房內滿是鮮血嚇得報警，全案才因此曝光。

警方到場後於房內搜出k他命，後續也立即調閱監視器追查，循線查到新北市樹林區吉祥三街，發現陸男被丟包在路旁，旁邊深溝內還有被棄置汽車，而邱男、吳女早已逃逸無蹤，直到晚間8點多，順利將2人逮捕到案。

警詢時，邱男表示，是因懷疑陸男偷走他8萬元，才會爆發衝突，而事後不知如何處理才帶著吳女一同離開，並將陸男丟包，但強調自己並無殺人犯意；至於吳女部分，她則表示，自己全程目睹，但強調並未動手，是因害怕遭傷害、報復，才不敢呼救、報案。

▲▼ 桃園男子為了8萬元打死朋友，還丟包新北樹林，遭警方逮捕 。（圖／記者揚熾興翻攝）

▲邱男昨日晚間遭警方逮捕到案。（圖／記者楊熾興翻攝）

此外，警方也於邱男車上、丟包陸男處附近找到開山刀、空氣槍等證物，但施暴棍棒仍在找尋當中，全案後續也依法將邱男移送法辦，而吳女部分則被列為共犯。另外，檢方也將會同法醫相驗，以釐清陸男詳細死因。

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