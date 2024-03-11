藍委問「鄭南榕會關中天？」　陳耀祥：殺人放火是言論自由嗎

▲立法院交通委員會排定NCC主委陳耀祥答詢。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院交通委員會今（11日）排定國家通訊委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告，新科藍委黃健豪質詢時表示，「若鄭南榕在世，他還會關中天電視台嗎？」陳耀祥回應，本來就沒有百分之百的言論自由，如果殺人放火的恐嚇，還能是言論自由嗎？黃健豪質疑，「你把不同立場的電視台視為跟殺人放火一樣，是你該講的話嗎？」

黃健豪表示，老兵八字輕，雖然要卸任了，但該做的還是都要做，行政院長陳建仁上周答詢時說過，新聞台不該由政府關閉，北高行已經對中天案做出判決，NCC對於撤銷處分的檢討為何？法院判決時，都是依照NCC提供的標準。陳耀祥說，法律上的准用範圍，要看有沒有管制的問題，黃健豪又說，當初成立NCC是要保障言論自由，但偏偏有一間電視台就被關了，標準到底在哪？連法院都不認同，要提上訴也要對立委來做說明。

陳耀祥答詢表示，中天換照最嚴重是大股東介入整個新聞台內控，黃健豪指出，若NCC堅持上訴，也只能尊重，到底依據什麼上訴呢？上訴都是花人民納稅錢，而報告內容都沒有提到社會大眾關注的三立、中嘉案，「若鄭南榕在世，他還會關中天電視台嗎？」

陳耀祥回應，本來就沒有百分之百的言論自由，如果殺人放火的恐嚇，還能是言論自由嗎？黃健豪質疑，你把不同立場的電視台視為跟殺人放火一樣，是你該講的話嗎？如果任何一個人在電視台講話，就要去裁罰電視台嗎？陳耀祥說，罰不罰都有判斷問題，有事實認定問題。