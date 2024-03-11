鼻酸！癌末準爸爸臨終前「緊握孕妻做手模」：想送兒子唯一禮物

▲太太含淚微笑望著丈夫做手模，男子也在完成作品隔日病逝。（合併圖／翻攝臉書／Assisi Hospice）

圖文／CTWANT

新加坡一名男子2023年初罹患肝癌，發現時已經是末期，但是他最放不下的就是有孕在身的妻子以及未出世的兒子。而他用最後的力氣與妻子在今年情人節一起做了「手模」，當作是給妻子的回憶，也是送給兒子唯一的禮物，並在完成作品隔日病逝。

根據《香港01》報導，新加坡一名姚姓男子在去年初診斷出肝癌末期，但是因為腫瘤過大，沒有任何治療方式，因此姚男被建議接受善終服務，在1個月之後被安排住進阿西西臨終關懷中心（Assisi Hospice）。

姚男確診時其實妻子已經懷孕，而他最牽掛的就是對方及未出世的兒子，因此他想要做些有意義的事，為他們留下紀念。關懷中心的藝術治療時耳聞後，就建議夫妻倆可以製作手模。

製作手模當天是西洋情人節，妻子感性地說，「雖然丈夫已經非常虛弱，但他還是堅持下來，甚至還拉着我的手做手模」。2人十指緊扣，將手浸入海藻酸鹽混合物之中，妻子眼中泛淚、深情的望向丈夫，這刻讓一旁的醫護人員是感到既溫馨又不捨。

姚男病情急速惡化，在製作完成手模後隔天他就病逝，而關懷中心則將手模製作完成後交給姚男妻子，「手模看起來很真實，可以看見丈夫手上的紋路，如果想念他時，我就會看看他的照片，還有我們做的手模」。

故事曝光後，引來許多網友慰問與加油打氣，「很感人，中心讓最後的日子對他和妻子來說更有意義」、「願死者安息」、「做得好，Assisi Hospice服務很貼心 」、「姚太太節哀，願他的愛和虔誠給你勇往直前的力量」、「保持堅強」。

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