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慈濟宮5780人比賽擲筊　國小妹「擲8聖筊」抱回大獎190萬賓士車

▲▼豐原慈濟宮擲筊送汽車！ 國小3年級女童拿下最大獎賓士車。（圖／翻攝自豐原慈濟宮臉書）

▲豐原慈濟宮5780人擲筊搶賓士，國小3年級女童「擲出8次聖杯」拿下最大獎。（圖／翻攝自豐原慈濟宮臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中豐原慈濟宮今年舉辦擲筊送汽車活動，總共吸引5780人報名參賽，並有706人闖進10日舉辦的決賽，最終由一名就讀豐田國小三年級的8歲張姓小妹以擲出8次聖杯贏得冠軍，成功將 190多萬元賓士帶回家。張童媽媽表示，女兒從小運氣就不錯，這次贏得大獎全家都很開心，也立刻向廟裡媽祖拜拜感謝。

台中豐原慈濟宮今年春節初二（2月11日）開始舉辦擲筊送汽車活動，廟方除了準備價值190多萬元的賓士轎車當頭獎外，二獎也是價值不斐的電動車，三獎則是iPhone 15、四獎是PS5，另外還有I Pad第十代、Switch等，豐富的獎品吸引了5780人報名，相較去年增加了4千多人，活動非常熱鬧。

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比賽經過初選後，總共有706人成功晉級到最後。慈濟宮廟方10日舉辦決賽，其中8歲張姓小妹妹在爸媽與哥哥的陪同下出席比賽，最終以擲出8次聖杯拿下本次活動第一名，成功將 190多萬元賓士帶回家。

張小妹說，她比賽時其實沒有想這麼多，直到擲到第6個聖杯時才特別感覺到壓力。張小妹的媽媽則說，女兒從小運氣就不錯，這次贏得大獎全家都很開心，也立刻帶著女兒向廟裡的媽祖拜拜，表達感謝。

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