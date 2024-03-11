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一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

▲桃園家扶40年資深志工黃淑鈴獲表揚

▲桃園家扶40年資深志工黃淑鈴獲表揚。（圖／家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因為擔任桃園家扶志工，而在家扶遇到相知相愛的人生伴侶。桃園家扶中心10日表揚服務40年的資深志工黃淑鈴，肯定其長年奉獻。黃淑鈴說，她在家扶遇到另一半，婚後一起投入公益：如今一家五口有四人是家扶志工，可謂志工世家；而每次服務弱勢孩子時，就會想起童年困苦的自己，期盼孩子在各界關懷下，成長自立並回饋社會。

黃淑鈴表示，從小父親病逝，母親一人獨自扶養四名子女，成績優秀的哥哥為了改善家計，也放棄升學的機會投入生計共同扶養三個妹妹。身為家中么妹的黃淑鈴為分擔哥哥的經濟壓力，亦沒有繼續升學，14歲就出社會工作。

民國72年黃淑鈴加入桃園家扶之友會，投入社會公益工作。民國78年結識同為桃園家扶之友會的志工張呂傳。黃淑鈴女士笑著說：「我們其實是國小同班同學，那時候男女生都不敢互動、說話，所以對他很不熟悉。」由於張呂傳先生與黃淑鈴女士住所鄰近，因此經常順道載黃淑鈴女士到桃園家扶協助大大小小的活動，也因此牽起兩人的緣分，並在民國80年後決定攜手共度此生。

婚後一起投入公益，幫助弱勢家庭。走過服務40載，如今一家五口中，共有四人是家扶志工，可謂志工世家。桃園家扶中心長期在地對經濟扶助、兒少保護與寄養服務提供全面的家庭照顧服務與計畫，除了第一線社工的努力，更有賴志工團隊的支持與協助才能順利執行服務。

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桃園家扶資深志工黃淑鈴表揚

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