花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

▲縣長徐榛蔚親自頒獎給14個優良觀光產業及人員表揚傑出表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府20日晚間在翰來酒店辦理「花蓮縣優良觀光產業及其從業人員表揚活動」，縣長徐榛蔚在觀光處長張志翔與花蓮縣觀光協會理事長陳義豐陪同下出席，親自頒獎予14個積極推展觀光及對花蓮觀光產業發展、有具體貢獻與傑出表現之觀光相關產業及其從業人員，期盼未來觀光產業能持續精進，為花蓮觀光注入新活力。

徐榛蔚首先感謝觀光處所有員工及觀光從業人員的付出，她表示，每一次觀光行銷都是許多觀光團體的認同與參與才能順利推動，無論是飯店、民宿及食衣住行各觀光產業都不斷精進，才讓花蓮變成全國各縣市的觀光首選，疫情期間創造全台最高的旅遊人次。

徐榛蔚指出，疫情解封後國旅人數開始下降，尤其今年六月開始陸客團無法來台，勢必會對台灣觀光產業造成衝擊，而花蓮如何在困境中突破重圍，如何在既定的重大活動和淡旺季中求新求變，需要不同領域觀光人才集思廣益提出新創意，花蓮縣政府會全力配合協助。

▲徐榛蔚激勵業者表示，要求新求變突破困境。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，為永續經營花蓮觀光，提升觀光產業服務品質及國際競爭力，對積極推展觀光及對花蓮觀光產業發展，有具體貢獻與傑出表現之觀光相關產業，及其從業人員予以表揚鼓勵。

本次優良觀光得獎者分別為

觀光最佳貢獻獎：山月村村長鄭明岡。

觀光產業團體：花蓮縣休閒旅遊協會。

觀光產業團體工作人員：花蓮縣休閒旅遊協會總幹事王博瀛。

觀光旅館及旅館業團體：太魯閣晶英酒店。

「高階經營人組」：太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺。

「經理人組」：遠雄悅來大飯店客務部協理郭宗旻、理想大地渡假飯店禮賓部副理楊曉琦。

「中階幹部組」：花蓮翰品酒店工程部主任陳思皓。

「基層人員」：遠雄海洋公園組長廖家妤。

民宿經營者：微甜彩虹洪婉盈、怡然居簡琴南。

旅行業團體：永津國際旅行社。

領隊及導遊人員：康玉玲。

伴手禮店家：昇活樂陶陶。