　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

▲縣長徐榛蔚親自頒獎給14個優良觀光產業及人員表揚傑出表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚親自頒獎給14個優良觀光產業及人員表揚傑出表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府20日晚間在翰來酒店辦理「花蓮縣優良觀光產業及其從業人員表揚活動」，縣長徐榛蔚在觀光處長張志翔與花蓮縣觀光協會理事長陳義豐陪同下出席，親自頒獎予14個積極推展觀光及對花蓮觀光產業發展、有具體貢獻與傑出表現之觀光相關產業及其從業人員，期盼未來觀光產業能持續精進，為花蓮觀光注入新活力。

徐榛蔚首先感謝觀光處所有員工及觀光從業人員的付出，她表示，每一次觀光行銷都是許多觀光團體的認同與參與才能順利推動，無論是飯店、民宿及食衣住行各觀光產業都不斷精進，才讓花蓮變成全國各縣市的觀光首選，疫情期間創造全台最高的旅遊人次。

徐榛蔚指出，疫情解封後國旅人數開始下降，尤其今年六月開始陸客團無法來台，勢必會對台灣觀光產業造成衝擊，而花蓮如何在困境中突破重圍，如何在既定的重大活動和淡旺季中求新求變，需要不同領域觀光人才集思廣益提出新創意，花蓮縣政府會全力配合協助。

▲縣長徐榛蔚親自頒獎給14個優良觀光產業及人員表揚傑出表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚激勵業者表示，要求新求變突破困境。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，為永續經營花蓮觀光，提升觀光產業服務品質及國際競爭力，對積極推展觀光及對花蓮觀光產業發展，有具體貢獻與傑出表現之觀光相關產業，及其從業人員予以表揚鼓勵。

本次優良觀光得獎者分別為
觀光最佳貢獻獎：山月村村長鄭明岡。
觀光產業團體：花蓮縣休閒旅遊協會。
觀光產業團體工作人員：花蓮縣休閒旅遊協會總幹事王博瀛。
觀光旅館及旅館業團體：太魯閣晶英酒店。
「高階經營人組」：太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺。
「經理人組」：遠雄悅來大飯店客務部協理郭宗旻、理想大地渡假飯店禮賓部副理楊曉琦。
「中階幹部組」：花蓮翰品酒店工程部主任陳思皓。
「基層人員」：遠雄海洋公園組長廖家妤。
民宿經營者：微甜彩虹洪婉盈、怡然居簡琴南。
旅行業團體：永津國際旅行社。
領隊及導遊人員：康玉玲。
伴手禮店家：昇活樂陶陶。

ET快訊
補習班發聲！小兄妹「6.5小時有睡飽」　曝：哥哥已比媽媽高
快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟！　補習班粉專急關閉
快訊／黃色小鴨出事了！　淒慘變形畫面曝　
臭整晚！　3C產品燒成殘駭堆成山...畫面曝
小學生「恐怖行程」遭圍剿　補習班竟回：酸民需要出氣筒
逆轉！美女發言人判賠鄭運鵬15萬
快訊／臨時會開議前！　2議員辦公室遭搜索
快訊／校園聞到異味！　東南科大宣布：11點提前下班
謝國樑反擊！質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金0元」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

德國公共行政學院師生與東華大學簽署MOU　徐榛蔚分享有機產業

花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

台東市污水下水道第2期3月中動工　配合重大工程進行節省2千萬

台東市雲南路瓶頸路段拓寬工程開工　預計11月完工

世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽　台東縣選手獲1金2銀1銅

2024鹽水蜂炮將登場　黃偉哲：歡迎來台南慶元宵

元宵節賞蜂炮　南消呼籲民眾請穿戴適當防護裝備以保安全

德國Kehl公共行政學院師生參訪　縣長徐榛蔚分享公共行政與政府治理

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

德國公共行政學院師生與東華大學簽署MOU　徐榛蔚分享有機產業

花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

台東市污水下水道第2期3月中動工　配合重大工程進行節省2千萬

台東市雲南路瓶頸路段拓寬工程開工　預計11月完工

世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽　台東縣選手獲1金2銀1銅

2024鹽水蜂炮將登場　黃偉哲：歡迎來台南慶元宵

元宵節賞蜂炮　南消呼籲民眾請穿戴適當防護裝備以保安全

德國Kehl公共行政學院師生參訪　縣長徐榛蔚分享公共行政與政府治理

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

馬克宏見王毅　稱法方奉行一中政策

抹布／七年級家長父子騎驢　小孩要快樂父母要比別人拼

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝　

南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

地方熱門新聞

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

紀念母語日保護母語刻不容緩

含蘇丹色素蝦味先　彰化下架1萬787包

92歲夫妻同年同月生、同年同月辭世

國三體育班生從校舍跳下獲救接受專業心理協助甩低潮

雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k

2萬株杜鵑齊綻放　萬金杜鵑花展2／22登場

東引民眾急性腹痛　海巡派艇接駁送醫

南投衛生局籲出國勿攜回加熱菸、電子煙

新北攜手台鐵帶你認識天燈故鄉

台灣燈會黃偉哲要求落實交通規劃與整備

視察高鐵燈區進度黃偉哲歡迎來台南小過年

台南市土雞場檢出禽流感動保處撲殺10016隻

元宵節賞蜂炮南消呼籲請穿戴防護裝備以保安全

更多熱門

相關新聞

自由行出國就吵架！他心累：大家都這樣？

自由行出國就吵架！他心累：大家都這樣？

春節連假期間，許多人會跟親友出國旅遊，但若找錯旅伴，恐怕整趟旅途會痛不欲生。一名網友近日帶著家人、朋友飛往日本東京，沒想到過程讓他大失所望，更是開口詢問「出國自助旅行，是不是一定會吵架」，疑問拋出以後，也有過來人給出解答。

藍委質疑赴陸禁團令無法源　觀光署提2法條：依法監管旅行業

藍委質疑赴陸禁團令無法源　觀光署提2法條：依法監管旅行業

東部唯一！花蓮東大門夜市獲五星市集

東部唯一！花蓮東大門夜市獲五星市集

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

「赴陸團」忽然喊停！交長：有必要會補償旅行業

除夕衝日本玩5天　他遇1情景：根本不像出國

除夕衝日本玩5天　他遇1情景：根本不像出國

關鍵字：

陸客團表揚優良觀光產業人員突破困境

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面