林襄暴瘦！皮包骨照嚇壞一堆人　本人驚恐回應了

▲林襄（左圖）與泰劇《轉學來的女生》娜諾（右圖）瘦到見骨。（翻攝自林襄、泰版《巴黎時裝公報》IG）

圖文／鏡週刊

對女星而言，身材是上天祝福也是地獄枷鎖。轉戰味全龍啦啦隊的林襄被譽為「流量密碼」，不過人氣滿滿的她如今卻被瘦到皮包骨， 粉絲看了十分震驚，而她也親回心酸6字。

林襄曾拍攝2本寫真集，擁有令人稱羨的好身材，不過她現身台北大巨蛋開季記者會時，卻看似暴瘦，健康狀態讓人擔心，鄉民更在批踢踢(PTT）論壇問卦：林襄現在有40公斤嗎？

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▲林襄去年12月出席《炸裂吧！女孩》記者會，看起來比較豐潤健康。

這則貼文引起網友熱議，紛紛留言：「骨頭要斷了的樣子！」「瘦過頭了，壓力太大，之前比較正。」「多吃點吧！」林襄也意識到狀況，在社群轉發照片，並感嘆發文「我看起來好乾」6字。

▲林襄秀近照，感嘆發文：「我看起來好乾…」狀態令人憂心。（翻攝自林襄IG）

不只啦啦隊女神林襄，被封為「泰國水原希子」的泰國女星琪洽安瑪達雅婫（Chicha Amatayakul）也被直擊爆瘦成「皮包骨」。琪洽2018年憑驚悚泰劇《轉學來的女生》（又譯《禁忌女孩》或《莫測高深一女生》）的「娜諾」一角走紅亞洲。

但琪洽出席2024秋冬巴黎時裝展時，不只臉頰凹陷，纖腰細手彷彿一折就斷，讓不少人懷疑她是否得了厭食症？健康還是人生最重要、基本的。為了事業努力打拚，也要注意自己的身心健康，林襄、琪洽加油！

▲《轉學來的女生》娜諾（左圖）如今爆瘦如骷髏（右圖）。（翻攝自維基百科、泰版《巴黎時裝公報》IG）

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