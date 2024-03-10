爽挖耳朵10年！男突「耳痛流膿」　檢查竟罹癌了

▲長期掏耳朵刺激了外耳道的表皮，引起皮膚滲出，惡性循環下，誘發外耳道癌。（圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

大陸一名50多歲周姓男子喜歡隨手拿起挖耳勺掏耳朵，習慣持續了將近10年，直到最近，左耳痛、耳流膿讓他不得不就醫，這才發現罹患癌症，所幸經過手術切除，並輔以放化療，恢復良好。醫師說明，長期掏耳朵刺激了外耳道的表皮，引起皮膚滲出，惡性循環使得耳道裡長出新生物，誘發外耳道癌。

根據陸媒《中國新聞網》報導，南方醫科大學珠江醫院耳鼻喉頭頸外科中心主任張宏徵表示，外耳道癌是一種少見的惡性腫瘤，約佔頭頸部腫瘤的0.2%，整體發生率約1/100萬人，屬於罕見疾病，容易漏診，確診時往往已屬於局部晚期。

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他提到，外耳道癌臨床表現不典型，初期易誤診為外耳道炎或中耳炎，主要臨床表現為耳流膿、耳痛、聽力下降、耳鳴、耳悶、眩暈等症狀；晚期腫瘤因侵犯範圍擴大，可出現相應顏面神經及後組顱神經麻痺症狀，如顏面神經麻痺、聲音沙啞、飲水嗆咳、吞嚥困難等，侵犯顳顎關節可出現張口受限。

張宏徵指出，外耳道癌的確診要靠病理，同時還需要進行聽力學、顳骨CT、顳骨頸部增強MRI、肺部CT等相關檢查，腫瘤累及大血管時還需做MRA、MRV，PET-CT可以幫助判斷是否出現遠處轉移。

張宏徵進一步指出，外耳道癌多見於40歲至60歲的成人，和多種高危險因子相關，其中包括反覆的上皮刺激，例如習慣性挖耳、長期的慢性化膿性中耳炎和外耳道炎均有誘發外耳道癌的風險；另外，在亞洲人群中，頭頸部放射治療是外耳道鱗狀細胞癌重要的誘發因素，經過放射治療後的鼻咽癌患者，外耳道鱗狀細胞癌的發生率約0.15%，較健康者高出1000倍。

張宏徵稱，外耳道癌主要分為鱗狀細胞癌、腺樣囊性癌、基底細胞癌；鱗狀細胞癌最常見，佔40%至60%，侵襲性較強且預後最差；腺樣囊性癌約佔40%，雖生長緩慢，但容易復發及遠端轉移；基底細胞癌佔5 %至10%，手術後效果優於其它病理類型。

張宏徵解釋，外耳道癌的治療以手術切除為主，同時標靶治療和免疫治療也可以作為很好的補充；而外耳道癌的預後一般與分期、病理類型相關，早期外耳道癌手術切除後預後較好，5年存活率可達到90%-100%，晚期僅35.8%-72.5%，因此，保持良好的生活習慣，盡量避免外耳道癌的危險因子，有相關症狀時及時就診，做到早發現、早期診斷、早治療。

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