不輸超跑！6輛歐洲進口大卡車迎娶　4千萬禮車隊有夠搶眼

▲歐洲進口大卡車裝飾成的迎娶禮車一字排開，氣派萬分。（圖／吳宗鴻提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年3月8日不但是婦女節，也是農曆正月28日，是適合祭祀、嫁娶、祈福的好日子；有南投民眾就選在昨天迎娶新娘，更大手筆安排6輛歐洲進口大卡車、裝飾成「身價」總價約4000萬元的禮車大隊，鄉親目睹後都驚嘆：「太帥了！」、「新娘真幸福！」。

攝影達人吳宗鴻前天經過草屯鎮的陳府將軍廟前廣場，恰巧發現整齊排列停放著6輛頭掛紅色彩帶、人造玫瑰花圈的曳引車頭，正準備出發迎娶新娘，巧遇這難得一幕，於是抓緊機會為這難得一幕拍下幾張照片，並PO上個人臉書頁面：「遇見幸福，祝這對新婚佳偶幸福美滿！」

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其他網友見狀直呼：「全新的也！ 新娘真幸福！」也有人提及：「我看過用6台耕耘機去娶親。」吳宗鴻笑稱：「我想不知道有沒有人用過挖土機去娶親！將新娘『挖回家』，一定也超有創意！」

也有網友根據車身上的LOGO等資訊後上網查詢，發現6輛都是瑞典進口的全新SCANIA G500、主打配備合乎歐洲6期環保法規第四代引擎，加上選配裝置，每輛市價可達600至700萬元，比起雙B等名牌進口豪車或超跑毫不遜色；網友也好奇新郎官的身分，有可能是運輸或工程等相關業者，才有如此創意和手筆。